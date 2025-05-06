YouTube тестирует новый вариант премиум-подписки, которым может подойти именно вам

YouTube начал тестировать новый тип премиум-подписки только для двух пользователей. Это потенциально выгодная альтернатива для тех, кто не хочет платить за семейный план, но стремится получить доступ к функциям без рекламы.

Как это будет

Компания уже подтвердила журналистам, что тестирует новую подписку, которая позволит объединять не шесть человек, а только двух, если по каким-то причинам другие варианты вам не подходят. Функцию уже запустили в Индии, Франции, Гонконге и Тайване, сообщает 24 Канал со ссылкой на Money Control.

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По словам представителя YouTube, сервис исследует новые способы сделать Premium более гибким и доступным. Новый план позволяет двум пользователям делить одну подписку по сниженной цене. Это напоминает формат Duo на Spotify, где условие – совместное проживание обоих пользователей. Будет ли такое же требование в этом случае, пока что неясно.

Основная аудитория плана – пары или соседи, которые хотят пользоваться преимуществами Premium (просмотр видео без рекламы, фоновое воспроизведение и другие функции), но не нуждаются в полноценном семейном пакете.

Для YouTube такая модель может стать способом вернуть часть подписчиков, которые отказались от премиум-сервиса после повышения цен. Одновременно это может помочь сервису нарастить базу пользователей и увеличить прибыль.

Этот эксперимент – часть более широкой стратегии расширения платных сервисов YouTube. В марте компания также запустила вариант подписки Premium Lite, что стоит 7,99 доллара в месяц и позволяет смотреть большинство видео без рекламы. Сейчас этот вариант доступен в США, Австралии, Германии и Таиланде.

По официальным данным, YouTube Music и YouTube Premium вместе имеют более 125 миллионов пользователей во всем мире – включая тех, кто пользуется бесплатными пробными версиями.

Как и в случае с любым тестовым запуском, пока неизвестно, станет ли новый план доступным в большем количестве стран, и когда это может произойти.