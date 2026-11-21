В Android есть встроенный менеджер разрешений (Permission Manager), с помощью которого можно контролировать доступ приложений к камере. Это позволяет быстро проверить, у каких приложений есть соответствующее разрешение, и отозвать его без удаления самого приложения. Об этом пишет BGR.

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Как запретить приложениям использовать камеру на Android

Чтобы ограничить доступ к камере, необходимо:

Открыть настройки смартфона. Перейти в раздел "Конфиденциальность" (Privacy). Выбрать "Менеджер разрешений" (Permission Manager). Открыть категорию "Камера". Просмотреть список приложений и изменить разрешения для нужных программ.

После этого можно запретить доступ к камере тем приложениям, которым он не нужен.

В то же время не все приложения могут полноценно работать без такого разрешения. Например, Snapchat требует доступ к камере для создания фотографий и видео, а приложения для видеосвязи – для трансляции изображения. Поэтому перед блокировкой стоит оценить, нужна ли эта функция для работы конкретного приложения.

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Как управлять разрешениями отдельных приложений

Android также позволяет настраивать доступ к камере для каждого приложения отдельно. Для этого нужно открыть "Настройки", перейти в раздел "Приложения", найти нужное приложение и выбрать пункт"Разрешения".

В зависимости от версии Android и типа разрешения пользователь может увидеть несколько вариантов доступа:

Разрешить – приложение может использовать камеру.

Разрешить только во время использования – приложение получает доступ, когда оно открыто.

Запрашивать каждый раз – система будет запрашивать подтверждение при каждой попытке доступа.

Не разрешать – приложение не будет иметь доступа к камере.

Еще один полезный механизм появился в Android 11. Если пользователь долгое время не открывает приложение, система может автоматически сбросить ранее предоставленные ему разрешения. Это касается, в частности, доступа к камере, микрофону и другим функциям смартфона. Таким образом, приложения, которыми человек давно не пользуется, не обязательно будут сохранять все ранее предоставленные разрешения.

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Как проверить, использует ли приложение камеру или микрофон

В Android есть визуальный индикатор, который сообщает об использовании камеры или микрофона. Когда приложение получает доступ к одному из этих компонентов, в правом верхнем углу экрана появляется зеленый значок.

Если нажать на него или вытянуть вниз панель быстрых настроек, можно увидеть, какое именно приложение использует камеру или микрофон. Если доступ кажется подозрительным или ненужным, пользователь может перейти в настройки разрешений и отозвать его.

Контроль доступа важен не только для защиты личных фотографий. Если злоумышленники получат контроль над приложением, имеющим разрешение на использование камеры, они потенциально могут воспользоваться этим доступом для наблюдения за пользователем и его окружением.

В то же время сам факт наличия разрешения не означает, что приложение постоянно следит за человеком. Лучший подход – предоставлять приложениям только те разрешения, которые действительно необходимы для их работы, и периодически проверять настройки конфиденциальности.