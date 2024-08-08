В горах Швейцарии нашли заброшенную шахту, полную старинных автомобилей

Обычно шахты заполнены углем для работы электростанций, или солью, чтобы наши дороги были свободными от снега, или редкоземельными металлами, чтобы современные технологии работали. Но вы точно не ожидаете найти в шахте старые автомобили – целую коллекцию машин, которую кто-то спрятал и оставил там ожидать спасения.

Уникальная находка

Группа исследователей-урбанистов, которая ранее исследовала города-призраки в пустыне, бункеры времен Второй мировой войны и даже заброшенные тюрьмы, снимает видео для канала Exploring the Unbeaten Path на YouTube. В одном из последних приключений автор Боб Тиссен и его друг отправляются в горы Швейцарии, чтобы попасть внутрь заброшенной шахты. Они начинают с того, что залезают в довольно хорошо ухоженные подземные ходы, которыми двигаются под покровом темноты. Но дальше происходит невероятное.

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Чем глубже они продвигаются, тем тоннель расширяется, и они наталкиваются на разнообразное горнодобывающее оборудование конца 70-х годов. Они идут дальше, и в тоннеле появляется все больше ответвлений, показывая, насколько широкой должна быть сеть проходов и путей.

Попробовав разные маршруты, попав в многочисленные тупики и даже наткнувшись на водопроводный кран, исследователи наконец находят свою награду – из темноты выныривает первый Volkswagen Bug. Затем еще один, и еще, а за ним появляется старый Golf. В проходе полно старинных Volkswagen, между которыми порой даже трудно пройти.

В общем мужчины нашли пять разных моделей VW Beetle, а также VW Golf MK1 и MK2, VW Polos и даже Passat. Но это далеко не все экземпляры, которые там были.

Десятки машин спрятаны в заброшенной шахте в Швейцарии: видео

Машины покрыты следами использования и износа, некоторые из них имеют небольшую ржавчину и плесень. В кадре можно увидеть и полностью непригодные к использованию машины, от которых остался только насквозь проржавевший кузов.

Откуда они там взялись

В українських автосалонах доступно близько сотні нових кросоверів. Однак далеко не всі з них стають популярними. Водночас деякі моделі можна частіше за інших побачити на наших дорогах. Одна з них – Suzuki Vitara 2024 року. Причин такої народної любові декілька: японський бренд, європейське виробництво, доступна ціна, надійність та перевіреність конструкції.

Точного ответа на вопрос об их происхождении нет. Но понятно, что машины находятся в шахте не очень долго, ведь на окне одной из них есть наклейка, которая свидетельствует, что она была зарегистрирована для использования на дорогах в 2018 году.

Журналисты сайта The Autopian выдвигают предположение, что все эти машины являются собственностью причудливого музея "Фольксвагенов" в Швейцарии. Полное его название звучит как "Musée Volkswrecks", где слово "Volkswrecks" состоит из "Volkswagen" и "wreck", что означает "авария". То есть фактически это музей аварий.

Этот объект наследия в Сен-Сюльпис, Швейцария, заполнен диорамами, демонстрирующие автомобили VW в различных условиях. Возможно, те, что спрятаны, были слишком ржавыми, чтобы попасть на выставку, или это машины на запчасти, готовые к обыску в поисках необходимых деталей для завершения новой экспозиции.