На Плутоне и Титане обнаружили загадочную молекулу, которую ученые не могут объяснить

Телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил идентичный инфракрасный отпечаток на Плутоне и на Титане, спутнике Сатурна. Это свидетельствует о наличии загадочной молекулы, природу которой ученые пока не могут объяснить, несмотря на огромное расстояние между этими мирами и разные условия на их поверхностях.

Общая химия далеких миров

Титан – это активный мир с плотной атмосферой и морями жидкого метана. Плутон – морозная карликовая планета с разреженной атмосферой. Однако оба объекта демонстрируют одинаковый химический сигнал, зафиксированный приборами NIRSpec и MIRI. Об этом пишет издание Space.com.

Бруно Безар из Парижской обсерватории впервые заметил этот сигнал при анализе данных за ноябрь 2022 года. Когда он сравнил результаты с данными о Плутоне, оказалось, что спектральный "отпечаток" совпадает до мельчайших деталей. Неизвестное вещество поглощает свет на длине волны 5 микрометров, что не соответствует ни одному из известных планетарных льдов в научных каталогах.

Это всегда захватывает, когда открываешь что-то, чего никто раньше не видел. Это действительно лучшая часть нашей работы,

– прокомментировал планетолог Парижской обсерватории Бруно Безар.

Ученые предполагают, что молекула принадлежит к семейству алленов – сложных углеводородов. Механизм ее появления напоминает "атмосферный конвейер": солнечное ультрафиолетовое излучение расщепляет азот и метан в верхних слоях атмосферы. Это запускает каскад реакций, в результате которых образуются сложные органические соединения, которые впоследствии конденсируются и выпадают на поверхность в виде своеобразного органического "снега".

Мы не можем точно сказать, что это такое,

– заявил Бруно Безар.

Гипотезу о том, что вещество находится именно на поверхности, подтвердили наблюдения за краями дисков небесных тел. На Титане сигнал ослабевал ближе к горизонту, что свойственно объектам на твердой поверхности. Кроме того, атмосфера Плутона слишком разрежена, чтобы самостоятельно создать столь глубокий спектральный след. На Ганимеде, где нет метаново-азотного неба, такую молекулу не обнаружили, что еще раз подтверждает теорию о ее происхождении.

Большей ясности ученые надеются добиться благодаря миссии NASA Dragonfly. Этот аппарат планируют запустить в 2028 году, а к Титану он доберется в середине 2030-х годов. Dragonfly сможет буквально "попробовать" органические молекулы на поверхности спутника, что позволит наконец идентифицировать загадочное соединение.