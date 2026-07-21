Спільна хімія далеких світів

Титан – це активний світ із густою атмосферою та морями рідкого метану. Плутон – морозна карликова планета з розрідженою оболонкою атмосфери. Проте обидва об'єкти демонструють однаковий хімічний сигнал, зафіксований інструментами NIRSpec та MIRI. Про це пише видання Space.com.

Бруно Безар із Паризької обсерваторії вперше помітив цей сигнал під час аналізу даних за листопад 2022 року. Коли він порівняв результати з даними про Плутон, виявилося, що спектральний "відбиток" збігається до найдрібніших деталей. Невідома речовина поглинає світло на довжині хвилі 5 мікрометрів, що не відповідає жодному з відомих планетарних льодів у наукових каталогах.

Це завжди захоплює, коли відкриваєш щось, чого ніхто не бачив раніше. Це справді найкраща частина нашої роботи,

– прокоментував планетолог Паризької обсерваторії Бруно Безар.

Вчені припускають, що молекула належить до родини алленів – складних вуглеводнів. Механізм її появи виглядає як "атмосферний конвеєр": сонячне ультрафіолетове світло розщеплює азот і метан у верхніх шарах повітряної оболонки. Це запускає каскад реакцій, утворюючи складні органічні сполуки, які згодом конденсуються і випадають на поверхню у вигляді своєрідного органічного "снігу".

Ми не можемо точно сказати, що це таке,

– заявив Бруно Безар.

Гіпотезу про те, що речовина лежить саме на ґрунті, підтвердили спостереження за краями дисків небесних тіл. На Титані сигнал слабшав ближче до горизонту, що властиво об'єктам на твердій поверхні. Крім того, атмосфера Плутона занадто тонка, щоб створити такий глибокий спектральний слід самостійно. На Ганімеді, де немає метаново-азотного неба, таку молекулу не знайшли, що ще раз підтверджує теорію про її походження.

Більше ясності вчені сподіваються отримати завдяки місії NASA Dragonfly. Цей апарат планують запустити у 2028 році, а до Титана він дістанеться в середині 2030-х років. Dragonfly зможе буквально "скуштувати" органічні молекули на поверхні супутника, що дозволить нарешті ідентифікувати таємничу сполуку.