Загадочная "меняющая форму" сфера часами висела в небе над США, игнорируя законы физики

Жители американского штата Колорадо стали свидетелями необычного явления: яркий шар завис в воздухе на шесть часов. Объект оставался абсолютно неподвижным, игнорируя порывы ветра и законы физики, что заставило очевидцев искать объяснение за пределами земных технологий.

Что видели очевидцы

Команда строителей, устанавливающих заборы недалеко от города Нью-Касл, заметила белый сферический объект в 11:00 утра по местному времени. По словам очевидцев, шар неподвижно висел в одной точке до самого вечера, пока они не завершили работу около 16:30. На снимках и видео виден почти идеально круглый объект на фоне голубого неба. Об этом инциденте написало издание Daily Mail.

[Она была] идеально круглой и прозрачной в бинокль, почти как шар энергии,

– прокомментировал Джон Смит, зафиксировавший загадочный объект.

Свидетель отметил, что сфера не проявляла никаких признаков движения в течение всего рабочего дня, что невозможно для обычного дрона, которому требуется перезарядка уже через короткое время после взлета. Она также не двигалась вместе с ветром, как обычно бывает в случае с метеозондами.

Качество съемки, как всегда в таких случаях, далеко не самое лучшее: смотрите видео

Таинственный светящийся шар, казалось, застыл в небе над Колорадо на шесть часов, и свидетели не смогли объяснить, что именно они видели. pic.twitter.com/0zYLcFgnPE – Larry Stoudt (@Live462) 6 августа 2026

Это оказался не единственный случай. Через неделю на другом объекте в 80,46 километрах от первого места команда снова увидела тот же шар или, по крайней мере, очень похожий. Ситуация повторилась: объект оставался на месте целый день.

Хотя фотографии не позволяют точно определить размер или высоту объекта, обсуждение в сети породило множество версий. Некоторые предположили, что это все-таки обычный метеозонд. Однако Смит отверг эту теорию, утверждая, что сфера находилась на высоте, в три раза превышающей высоту полета Boeing 747.

Если учесть, что максимальная высота полета некоторых моделей этого самолета составляет 13 746 метров, то объект якобы мог находиться на высоте около 41 239 метров. Это примерно 41,84 километра над уровнем Земли, хотя совершенно непонятно, как Смит так точно определил высоту.

За дело также взялись уфологи (исследователи НЛО) разного толка, в частности Скотт К. Уорринг. Эта группа людей обычно начинает приписывать таким объектам разнообразные свойства и действия, которых зачастую не было. Так, Уоринг заявил, что сфера может менять размеры и даже форму, читать мысли свидетелей и получать доступ к их памяти посредством телепатии. Очевидно, никаких доказательств он не предоставил.

На данный момент ни одно официальное учреждение не идентифицировало объект, что дает таким людям, как Скотт К. Уоринг, пищу для фантазий и спекуляций.