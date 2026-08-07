Що бачили очевидці

Команда будівельників, які встановлювали паркани поблизу міста Нью-Касл, помітила білий сферичний об'єкт об 11:00 ранку за місцевим часом. За словами очевидців, куля висіла нерухомо в одній точці до самого вечора, поки вони не завершили роботу близько 16:30. На знімках та відео видно майже ідеально круглий об'єкт на фоні блакитного неба. Про цей інцидент написало видання Daily Mail.

[Вона була] ідеально круглою та прозорою в бінокль, майже як куля енергії,

– прокоментував Джон Сміт, який зафіксував загадковий об'єкт.

Свідок зазначив, що сфера не виявляла жодних ознак руху протягом усього робочого дня, що неможливо для звичайного дрона, який потребує перезарядки вже за короткий час після зльоту. Вона також не рухалася разом із вітром, як зазвичай буває у випадку метеозондів.

Якісь зйомки, як і завжди у таких випадках, далеко не найкраща: дивіться відео

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

An eerie, glowing orb appeared to hang frozen in the Colorado sky for six hours, leaving witnesses unable to explain what they had seen. pic.twitter.com/0zYLcFgnPE — Larry Stoudt (@Live462) August 6, 2026

Це виявився не єдиний випадок. Через тиждень на іншому об'єкті за 80,46 кілометрів від першого місця команда знову побачила ту саму сферу або принаймні дуже схожу. Ситуація повторилася: об'єкт залишався на місці цілий день.

Хоча фотографії не дозволяють точно встановити розмір або висоту об'єкта, обговорення в мережі породило безліч версій. Дехто припустив, що це все ж таки звичайний метеозонд. Проте Сміт відкинув цю теорію, стверджуючи, що сфера перебувала на висоті, яка втричі перевищувала висоту польоту Boeing 747.

Якщо врахувати, що максимальна висота експлуатації деяких моделей цього літака становить 13 746 метрів, то об'єкт нібито міг перебувати на висоті близько 41 239 метрів. Це приблизно 41,84 кілометра над рівнем Землі, хоча зовсім не зрозуміло, як Сміт так точно визначив висоту.

За справу також узялися різного штибу уфологи (дослідники НЛО), зокрема Скотт К. Уорінг. Ця когорта людей зазвичай починає приписувати таким об'єктам різноманітні властивості та дії, яких часто не було. Так, Уорінг заявив, що сфера може змінювати розміри та навіть форму, читати думки свідків та отримувати доступ до їхньої пам'яті через телепатію. Очевидно, жодних доказів він не надав.

Наразі жодна офіційна установа не ідентифікувала об'єкт, що дає таким людям, як Скотт К. Уорінг поживу для фантазій і спекуляцій.