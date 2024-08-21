Раскрыто происхождение самого известного космического сигнала, который был тайной почти 50 лет

15 августа 1977 года обсерватория "Большое ухо" в Огайо приняла чрезвычайно интенсивный радиосигнал. Он был настолько уникальным, что побудил астронома Джерри Эмана нарисовать вокруг него красный круг и написать слово "Вау!", чтобы подчеркнуть свое удивление. С тех пор сигнал "Вау!", как его стали называть, озадачивал ученых, которые не могли точно определить его источник.

Новый проект, посвященный разгадке тайны сигнала, может стать прорывом. Он предлагает убедительную теорию, которая пока не прошла рецензирование независимыми учеными, а потому размещена на сервере препринтов.

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Разгадка древней тайны

Используя архивные данные бывшей обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико, проект Arecibo Wow! (AWOW) обнаружил подобные данные, свидетельствующие, что радиосигнал 47-летней давности был результатом редкого события, которое вызвало сверхяркое сияние массивного облака водорода.

Абель Мендес, доцент кафедры физики и астробиологии Университета Пуэрто-Рико, который возглавлял исследования, признается, что начал погружаться вглубь сигнала Wow! только в начале этого года. В течение многих лет Мендес исследует пригодность Вселенной для жизни, наблюдая за звездами и планетами, вращающимися вокруг них. В мае он наткнулся на видео, которое объясняло, что такое сигнал "Вау!", и это его захватило.

Я подумал, что это будет что-то удивительное, если мы найдем его в наших данных,

– говорит Мендес.

Сигнал Wow! привлек к себе столько внимания из-за того, что его пропускная способность была относительно небольшой, но при этом он длился 72 секунды с необычной интенсивностью (он имел узкую полосу частот вблизи линии водорода 1420 мегагерц). То, что он имел такую узкую частоту, но при этом был таким мощным и содержал столько энергии, свидетельствовало, что это был искусственный сигнал. Это, очевидно, породило слухи об инопланетянах – некоторые считали, что передача была прислана внеземной цивилизацией. Теории заговора начали плодиться одна за другой.

Исследователи проекта AWOW хотели проверить, можно ли найти еще один подобный сигнал, поэтому они проанализировали данные, собранные телескопом Аресибо с 2017 по 2020 год. Они нашли похожие узкополосные сигналы вблизи водородной линии, хотя и менее интенсивные, чем оригинальная запись Wow!

Сигналы, похожие на "Вау!", исходили от облаков холодного водорода по всей галактике, хотя они были на два порядка менее яркими. Мендес и его команда считают, что Wow! мог быть вызван внезапной вспышкой излучения, которое прошло через такое облако водорода, возбуждая атомы и усиливая этот сигнал.

Но что же могло выпустить сам луч? Одним из кандидатов на эту роль является магнетар. Магнетар – это тип нейтронной звезды с чрезвычайно сильными магнитными полями. Фактически это лишь ядро бывшей звезды, которая пережила этап сверхновой, сбросив внешнюю оболочку. Эти объекты способны испускать в окружающий космос чрезвычайно мощные сигналы.

Это редкое явление. Какова вероятность того, что магнетар находится прямо за одним из этих облаков и имеет достаточно сильное излучение, чтобы возбудить это облако, и чтобы кто-то смотрел в этом направлении в то же время?

– говорит Мендес.

Ученые проведут дальнейшие наблюдения с помощью телескопа в Чили, чтобы определить, какие именно облака стоят за сигналами, найденными в архивных данных. Астробиолог полон решимости узнать больше о своей новоявленной одержимости. "За последние несколько месяцев я узнал о сигнале Wow! больше, чем за всю свою жизнь", – говорит он.