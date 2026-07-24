"Кнопка смерти" для нейронных сетей: в США готовят закон об принудительном отключении опасного ИИ

Американские законодатели решили перестраховаться на случай, если искусственный интеллект выйдет из-под контроля. В Конгрессе США представили законопроект, который позволит правительству принудительно отключать самые мощные нейросети, если они будут представлять реальную угрозу национальной безопасности.

Механизм экстренного торможения

Документ, получивший название "AI Kill Switch Act", разработали конгрессмен от 36-го округа Калифорнии Тед Лью и представитель 1-го округа Техаса Натаниэль Моран. Об этом пишет издание POLITICO.

Согласно инициативе, Министерство внутренней безопасности США (DHS) получит широкие полномочия: ведомство сможет предписывать разработчикам немедленно остановить или замедлить работу моделей ИИ при возникновении чрезвычайных угроз. Политики стремятся создать предохранитель, который не позволит автономным системам нанести реальный ущерб.

Законопроект четко определяет круг компаний, на которые будут распространяться новые правила. Речь идет о технологических гигантах, чей годовой доход от ИТ-сферы составляет не менее 500 миллионов долларов.

Кому придется установить "красную кнопку"?

Помимо финансовых показателей компании, закон учитывает сложность самих моделей. Под действие закона подпадают разработки, затраты на машинное обучение которых превысили 100 миллионов долларов. Это означает, что под прямой контроль государства попадут такие лидеры рынка, как OpenAI, Google, Anthropic и Microsoft.

Авторы инициативы объясняют, что такой шаг необходим для предотвращения сценариев, в которых неуправляемый искусственный интеллект может быть использован для кибератак или других масштабных деструктивных действий. Теперь разработчикам придется не только совершенствовать возможности своих нейронных сетей, но и гарантировать наличие технической возможности мгновенной остановки системы по указанию сверху.