Механізм екстреного гальмування

Документ, який отримав назву "AI Kill Switch Act", розробили конгресмен від 36-го округу Каліфорнії Тед Лью та представник 1-го округу Техасу Натаніель Моран. Про це пише видання POLITICO.

Згідно з ініціативою, Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) отримає широкі повноваження: відомство зможе наказувати розробникам негайно зупинити або сповільнити роботу моделей ШІ під час виникнення надзвичайних загроз. Політики прагнуть створити запобіжник, який не дозволить автономним системам завдати реальної шкоди.

Законопроєкт чітко визначає коло компаній, на які поширюватимуться нові правила. Йдеться про технологічних гігантів, чий річний дохід від ІТ-сфери становить щонайменше 500 мільйонів доларів.

Кому доведеться встановити "червону кнопку"?

Окрім фінансових показників компанії, закон враховує складність самих моделей. Під дію Акту підпадають розробки, витрати на обчислювальне навчання яких перевищили 100 мільйонів доларів. Це означає, що під прямий нагляд держави потраплять такі лідери ринку, як OpenAI, Google, Anthropic та Microsoft.

Автори ініціативи пояснюють, що такий крок необхідний для запобігання сценаріям, де некерований штучний інтелект може бути використаний для кібератак або інших масштабних деструктивних дій. Тепер розробникам доведеться не лише вдосконалювати можливості своїх нейромереж, а й гарантувати наявність технічної можливості миттєвої зупинки системи за вказівкою зверху.