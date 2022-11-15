Как записать телефонный разговор со смартфона на Android

Если у вас появится необходимость записать разговор на свой Android-смартфон, вы столкнетесь с невозможностью сделать это. Для этого на смартфоне не предусмотрено никаких штатных функций или программ. Впрочем, есть несколько других способов, о которых мы вам расскажем.

Существует ряд законных причин для записи телефонного разговора. Например, когда вы разговариваете с медицинским работником о, скажем, результатах анализов, вы можете захотеть убедиться, что получили всю информацию правильно. Или если вы проводите собеседование с кем-нибудь для статьи или для получения работы.

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Вы можете захотеть убедиться в том, что точно помните все детали важного разговора. Именно для этого возможность записать диалог будет очень нужна. 24 канал подготовил несколько советов, как лучше это сделать на смартфоне под управлением ОС Android, хотя вариантов немного.

Приложения не работают

Сразу вас разочаруем, если вы разговариваете по телефону и пытаетесь использовать приложение для записи, чтобы сохранить этот разговор, ничего не получится.

Возможно, все еще существуют некоторые приложения для Android, которые утверждают, что могут записывать ваши звонки, несмотря на профилактические технологии Google, хотя большинство из них больше не доступны. Некоторые используют обходные пути, такие как создание третьего "абонента", на самом деле облачного регистратора, да и те преимущественно рассчитаны на корпоративный сектор и требуют использования конкретных моделей смартфонов.

Если вам не удается никак записать разговор на смартфон, не следует отчаиваться, ведь есть несколько стратегий, которые вы можете использовать, если вам действительно необходимо записать звонок. Они могут быть не всегда удобными, но по крайней мере они обеспечат вам нужный результат.

Посторонние сервисы для видеозвонков

какой бы метод вы ни использовали, нравственно (и часто юридически) необходимо сообщить собеседнику, что вы записываете разговор.

С начала пандемии COVID-19 приложения для проведения конференций, такие как Zoom, стали более обычным методом общения. Многие позволяют записывать сеанс. На это способен как минимум Google Meet.

Выделите настройки и нажмите кнопку "Записать разговор".

По окончании звонка, или когда вы перестанете записывать разговор, он сохранится в облаке и у вас будет ссылка, которую можно распространить для всех участников.

Диктофон

Если вы находитесь в месте, где удобно пользоваться громкой связью, и у вас есть другое устройство с приложением для записи, вы можете использовать его для записи вызова. (И нет, встроенное приложение для записи на вашем телефоне не будет работать, даже если вы включили громкую связь).

Вы можете использовать приложение Recorder для Android или посторонние приложения, такие как Otter или Temi.

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Более простых вариантов действительно нет

Если вы искали простое решение типа рабочего приложения для записи звонков, нам очень жаль вас разочаровывать. Других гарантированных вариантов записи вызовов на смартфоне Android нет. Конечно, можно попытаться рутировать устройство, рискуя превратить его в кирпич параллельно избавившись от гарантии, но такой вариант подойдет далеко не всем.

Некоторые смартфоны могут записывать звонки с помощью штатного приложения "Телефон". Проблема лишь в том, что это довольно старые смартфоны на базе Android версий 7 – 10 с собственной оболочкой поверх стандартной системы, например Oppo, Tecno, Realme.