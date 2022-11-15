Існує низка законних причин для запису телефонної розмови. Наприклад, коли ви розмовляєте з медичним працівником про, скажімо, результати аналізів, ви можете захотіти переконатися, що отримали всю інформацію правильно. Або якщо ви проводите співбесіду з кимось для статті або для отримання роботи.

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Ви можете захотіти переконатися, що точно пам'ятаєте усі деталі важливої розмови. Саме для цього можливість записати діалог буде дуже потрібною. 24 канал підготував кілька порад, як найкраще це зробити на смартфоні під управлінням ОС Android, хоч варіантів не багато.

Додатки не працюють

Одразу вас розчаруємо, якщо ви розмовляєте телефоном і намагаєтесь використати застосунок для запису, щоб зберегти цю розмову, нічого не вийде.

Можливо, все ще існують деякі програми для Android, які стверджують, що можуть записувати ваші дзвінки, попри профілактичні технології Google, хоча більшість з них більше не доступні. Деякі використовують обхідні шляхи, такі як створення третього "абонента", який насправді є хмарним реєстратором, та й ті переважно розраховані на корпоративний сектор і вимагають використання конкретних моделей смартфонів.

Якщо ж вам не вдається ніяк записати розмову на смартфон, не слід впадати у відчай, адже є кілька стратегій, які ви можете використовувати, якщо вам дійсно необхідно записати дзвінок. Вони можуть бути не завжди зручними, але, принаймні, вони забезпечать вам потрібний результат.

Коротке зауваження: який би метод ви не використовували, етично (і часто юридично) необхідно повідомити співрозмовнику, що ви записуєте розмову.

Сторонні сервіси для відеодзвінків

З початку пандемії COVID-19 застосунки для проведення конференцій, такі як Zoom, стали більш звичним методом спілкування. Багато з них дозволяють записувати сеанс. На це здатний щонайменше Google Meet.

Перейдіть до налаштувань та натисніть "Записати розмову".

Після закінчення дзвінка, або ж коли ви припините записувати розмову, вона збережеться у хмарі і ви матимете посилання, яке можна поширити для всіх учасників.

Диктофон

Якщо ви перебуваєте в місці, де вам зручно користуватися гучним зв'язком, і у вас є інший пристрій з програмою для запису, ви можете використовувати його для запису дзвінка. (І ні, вбудована програма для запису на вашому телефоні не працюватиме, навіть якщо ви ввімкнули гучний зв'язок).

Ви можете використовувати додаток Recorder для Android або сторонні програми, такі як Otter або Temi.

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Простіших варіантів справді немає

Якщо ви шукали просте рішення на кшталт робочого застосунку для запису дзвінків, нам дуже шкода вас розчаровувати. Інших гарантованих варіантів запису дзвінків на смартфоні Android немає. Звісно можна спробувати рутувати пристрій ризикуючи перетворити його в цеглину паралельно позбувшись гарантії, але такий варіант підійде далеко не усім.

Деякі смартфони вміють записувати дзвінки за допомогою штатного застосунку "Телефон". Проблема лише у тому, що це доволі старі смартфони на базі Android версій 7 – 10 з власною оболонкою поверх стандартної системи, як от Oppo, Tecno, Realme.

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