Зазвичай смартфон навпаки заважає нам вчасно відійти до сну. Ми довго залипаємо в інстаграмі або ж читаємо новини і часто кладемо його поряд. 24 канал підготував кілька порад та корисних лайфхаків, які покращать якість вашого сну.

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Гігієна сну

Насамперед поділимося важливими порадами, як варто готуватися до сну, щоб добре відпочити та легко прокинутися.

Перш за все, покладіть телефон подалі від ліжка. Найкраще залишити його на столику, щоб ввечері ви не могли дотягнутися до нього, а зранку вам потрібно було піднятися з ліжка, аби вимкнути будильник.

Також варто відмовитися від користування смартфоном хоча б за годину до сну, а краще за дві години. Натомість варто зайнятися чимось спокійним.

Не кладіть телефон під подушку. Він може відволікати вас і часто будити, коли приходитимуть сповіщення.

Смартфон здатен поліпшити якість вашого сну

Для того, щоб поліпшити власний сон, окрім звичних нагадувань та будильника, налаштуйте функцію "Час до сну".

Для Android все потрібно зробити наступним чином:

відкрийте програму "Годинник",

торкніться "Час до сну",

у "Розклад" встановіть "Час відходу до сну",

а в "Прокидатися" встановіть час пробудження.

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На iPhone все налаштовується так:

відкрийте програму "Здоров'я",

у "Налаштування сну" торкніться "Почати",

дотримуйтесь підказок, щоб встановити графік засинання й пробудження.

Ви також можете встановити мету для сну (тобто кількість годин, які ви хотіли б спати). А підключивши смарт-годинник можна відстежувати і якість сну. Це допоможе моніторити показники, якщо вони важливі для вас.

Крім того, в залежності від моделі розумного годинника, можна налаштувати функцію розумного будильника. Він допоможе розбудити вас вчасно та без зайвого стресу для організму.

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