США начали расследование относительно безопасности китайских дронов DJI

Министерство торговли США ведет расследование в отношении импорта дронов, в частности от китайских компаний DJI и Autel. Это может привести к повышению пошлин или полному запрету их продукции на американском рынке из-за угрозы национальной безопасности и экономике.

Почему США взялись за китайские беспилотники?

Соединенные Штаты начали масштабное расследование, которое ставит под угрозу будущее китайских гигантов на американском рынке. Официально процесс запустили еще 1 июля, но публично о нем объявили только сейчас, пишет 24 Канал со ссылкой на DroneDj.

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Власти США проверяют, представляет ли зависимость от иностранных дронов угрозу для страны. Основные опасения касаются:

Ослабление цепей поставок.

Препятствования развитию собственного производства.

Риска утечки конфиденциальных данных в правительства других государств.

В центре внимания оказались DJI, которая когда-то контролировала более 70% коммерческого рынка дронов в США, и ее конкурент Autel Robotics. Обе компании давно находятся под пристальным вниманием американских законодателей из-за вопроса конфиденциальности данных, вероятные связи с правительством Китая и доминирование на рынке благодаря государственным субсидиям.

Напомним, еще в 2017 году расследование выявило, что дроны DJI могут отправлять в Китай данные о критической инфраструктуре и правоохранительных органах США. Имея доступ к интернету, беспилотники могут, на первый взгляд, выполнять свою прямую задачу, а тем временем тайно передавать информацию об окружении и пользователей на свои серверы, где к ним имеет свободный доступ коммунистическая партия. Отметим, что это не единственное такое исследование.

Проверка проводится в рамках статьи 232 Закона о расширении торговли 1962 года, которая позволяет Министерству торговли рекомендовать президенту ввести пошлины, квоты или другие ограничения, если импорт угрожает национальной безопасности. В результате расследования DJI и Autel могут столкнуться с более высокими тарифами, что сделает их продукцию менее конкурентоспособной, или даже с полным запретом на импорт, если их внесут в специальный список Федеральной комиссии по связи.

Представители DJI уже не раз призывали власти США учесть потенциальное влияние таких ограничений на американский малый бизнес и общественные службы, которые активно используют их продукты. Компания отметила, что ее дроны генерируют значительную экономическую активность и поддерживают сотни тысяч рабочих мест в Америке.

В то же время Ассоциация международных систем беспилотных транспортных средств (AUVSI) поддержала расследование. Ее руководитель заявил, что зависимость от дронов, произведенных враждебными государствами, не только создает риски, но и подавляет развитие американской промышленности.

Это расследование является частью более широкой стратегии США, направленной на укрепление внутреннего производства и уменьшение зависимости от Китая в различных сферах.