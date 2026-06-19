Социальные сети только с 15 лет: первая арабская страна вводит новые ограничения

Объединенные Арабские Эмираты объявили о масштабных изменениях в сфере цифровой безопасности детей. Новые правила существенно изменят доступ несовершеннолетних к социальным сетям и возложат дополнительные обязанности на технологические компании.

Объединенные Арабские Эмираты стали первой арабской страной, введшей фактический запрет на использование социальных сетей детьми младше 15 лет. Решение появилось всего через несколько дней после того, как о аналогичных намерениях в отношении несовершеннолетних заявила Великобритания. Об этом пишет GSMarena.

Смотрите также: В Украине заблокировали "Джокера": кто вел скандальный Telegram-канал и что о нем известно

Что предусматривают новые ограничения для детей?

Согласно новым правилам, дети до 15 лет не смогут создавать, использовать или администрировать собственные аккаунты в социальных сетях. Для этой возрастной группы будет закрыта возможность публиковать контент, оставлять комментарии, делиться постами или присоединяться к публичным сообществам.

Таким образом власти страны стремятся усилить защиту детей от потенциально опасного контента, нежелательных контактов и других рисков, связанных с онлайн-средой.

Какие правила будут действовать для подростков 15–16 лет?

Для подростков в возрасте от 15 до 16 лет доступ к социальным платформам останется открытым, однако с рядом ограничений.

Социальные сети должны будут обеспечить специальные механизмы защиты, адаптированные к возрасту пользователей. Среди них:

фильтрация и контроль контента в соответствии с возрастом;

ограничение взаимодействия с незнакомыми пользователями;

инструменты контроля времени пребывания в сети;

функции родительского контроля.

Ожидается, что такие меры позволят снизить риски кибербуллинга, онлайн-мошенничества и нежелательных контактов для несовершеннолетних пользователей.

Как будут проверять возраст пользователей?

Одной из важнейших частей нового регулирования станет обязательная проверка возраста.

От социальных платформ будут требовать внедрения систем подтверждения личности, которые могут включать цифровую идентификацию и технологии на основе искусственного интеллекта. При этом простое самостоятельное указание возраста при регистрации больше не будет считаться достаточным доказательством.

Фактически власти хотят исключить ситуацию, когда ребенок просто вводит ложную дату рождения для получения доступа к сервису.

Новые требования касаются не только будущих пользователей, но и уже существующих аккаунтов.

Социальные сети должны будут деактивировать профили, созданные детьми младше 15 лет. Также компании обяжут принимать меры для предотвращения обхода систем проверки возраста, хотя конкретные механизмы реализации этого требования пока не уточняются.

Отдельно регуляторы запретили использовать персональные данные детей для таргетированной рекламы и создания поведенческих профилей. Это означает, что платформы не смогут анализировать активность несовершеннолетних пользователей для показа персонализированных рекламных объявлений.

На приведение своих сервисов в соответствие с новыми правилами технологическим компаниям предоставлен один год. По истечении этого срока платформы должны полностью выполнять требования законодательства.

Введение таких ограничений свидетельствует о глобальной тенденции к усилению контроля над доступом детей к социальным сетям. В последние годы всё больше государств рассматривают возможность более жёсткого регулирования цифровых платформ на фоне растущих дискуссий о влиянии социальных сетей на психическое здоровье и безопасность несовершеннолетних.