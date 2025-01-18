TikTok в США могут запретить на 1 день: Трамп может отложить решение после инаугурации

TikTok может приостановить работу в США уже в воскресенье. Однако платформа может вернуться уже в понедельник из-за решения Трампа.

Запрет платформы постановил Верховный суд. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Отменит ли Трамп запрет TikTok

Избранный президент Дональд Трамп заявил в субботнем интервью NBC News, что "скорее всего" отложит запрет TikTok на 90 дней после своей инаугурации, но окончательное решение пока не принято.

Я думаю, что это, конечно, будет вариант, который мы рассматриваем. Продление на 90 дней – это то, что, скорее всего, будет сделано, потому что это уместно. Знаете, это уместно. Мы должны внимательно на это посмотреть. Это очень серьезная ситуация,

– отметил Трамп.

Он добавил, что, если решение будет принято, объявление состоится в понедельник.

Запрет TikTok, который повлияет на 170 миллионов американских пользователей, является следствием закона, принятого в прошлом году при двухпартийной поддержке. От китайской компании ByteDance требовали продать приложение некитайскому владельцу или покинуть рынок США.

Многие американские пользователи, в частности предприниматели и инфлюенсеры, которые зависят от TikTok, готовятся к возможному прекращению работы приложения. Однако они надеются на положительный результат, который позволит платформе продолжить функционирование.

Несмотря на это, Верховный суд подтвердил запрет в пятницу, развеяв надежды на его отмену. TikTok объявил, что приложение будет отключено в воскресенье, если администрация Байдена не вмешается.

Закон, принятый в прошлом году, позволяет президенту отложить вступление в силу запрета на 90 дней, но требует доказательств того, что стороны, работающие над организацией продажи TikTok компании, принадлежащей США, достигли значительного прогресса.

Генеральный директор TikTok Шоу Чу встречался с Трампом в его доме в Мар-а-Лаго за несколько недель до вступления в силу запрета. Он в частности наведается на его инаугурацию в понедельник.