NASA запускает зонд Europa Clipper в Европу: где смотреть трансляцию и когда стартует миссия

Долгожданная миссия NASA Europa Clipper, которая будет исследовать ледяной спутник Юпитера Европу, стартует в понедельник, 14 октября. Миссия стоимостью 5 миллиардов долларов будет изучать подповерхностный океан Европы, которые могут иметь потенциальные условия для поддержания жизни, по мнению ученых.

Запуск состоится на борту ракеты Falcon Heavy компании SpaceX из Космического центра Кеннеди во Флориде. Старт запланирован на 12:06 по восточному времени (19:06 по Киеву) с коротким 15-секундным интервалом.

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Историческая миссия к океану Европы

Europa Clipper – это первая специальная миссия NASA по изучению океана за пределами Земли. Космический аппарат предназначен для исследования океана под ледяной корой Европы и определения его пригодности для жизни.

Европа давно интересует астробиологов, и миссия Clipper заключается в том, чтобы выяснить, насколько благоприятной для жизни может быть ее среда.



Europa Clipper загружена в обтекатель ракеты Falcon Heavy / Фото SpaceX

Детали запуска и миссии

Миссия Europa Clipper стартует 14 октября, и вы сможете наблюдать за этим событием в прямом эфире. Бесплатная веб-трансляция NASA начнется в 11 утра по восточному времени (18:00 по Киеву) на платформе NASA+ и на канале YouTube.

Прямая трансляция запуска Europa Clipper

Путешествие космического аппарата к Юпитеру продлится примерно 5,5 лет, с серией гравитационных ускорений у Марса в 2025 году и Земли в 2026 году. Ожидается, что Europa Clipper прибудет на орбиту Юпитера 11 апреля 2030 года.

Там он в течение четырех лет будет осуществлять близкие пролеты мимо Европы, используя девять инструментов для изучения ледяной поверхности спутника, глубины океана и водяных шлейфов, которые ранее были обнаружены космическим телескопом "Хаббл".

Примечательно, что космический аппарат является самым большим планетарным зондом NASA, размером примерно с теннисный корт с полностью развернутыми солнечными батареями.

, особенностью этого запуска является то, что SpaceX откажется от восстановления ускорителей Falcon Heavy, чтобы максимизировать производительность ракеты для этой исторической миссии.

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Что будет, если запуск перенесут?

На случай, если запуск 14 октября будет отложен, SpaceX имеет запасные возможности 15 и 16 октября, поскольку на оба дня прогнозируются благоприятные погодные условия. NASA также имеет время до 6 ноября, чтобы запустить миссию, гарантируя, что Europa Clipper достигнет Юпитера до апреля 2030 года.

Миссия Europa Clipper является важным шагом вперед в поиске жизни за пределами Земли, а ее результаты, как ожидается, будут иметь глубокие последствия для астробиологии и нашего понимания океанических миров во Вселенной.