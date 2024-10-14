Запуск відбудеться на борту ракети Falcon Heavy компанії SpaceX з Космічного центру Кеннеді у Флориді. Старт заплановано на 12:06 за східним часом (19:06 за Києвом) з коротким 15-секундним інтервалом.

А тим часом SpaceX успішно впіймала Super Heavy вежею Mechazilla вперше в історії космонавтики

Історична місія до океану Європи

Europa Clipper – це перша спеціальна місія NASA з вивчення океану за межами Землі. Космічний апарат призначений для дослідження океану під крижаною корою Європи та визначення його придатності для життя.

Європа давно цікавить астробіологів, і місія Clipper полягає в тому, щоб з'ясувати, наскільки сприятливим для життя може бути її середовище.



Europa Clipper завантажена в обтічник ракети Falcon Heavy / Фото SpaceX

Деталі запуску та місії

Місія Europa Clipper стартує 14 жовтня, і ви зможете спостерігати за цією подією в прямому ефірі. Безкоштовна веб-трансляція NASA розпочнеться об 11 ранку за східним часом (18:00 за Києвом) на платформі NASA+ та каналі YouTube.

Пряма трансляція запуску Europa Clipper

Подорож космічного апарату до Юпітера триватиме приблизно 5,5 років, з серією гравітаційних прискорень біля Марса у 2025 році та Землі у 2026 році. Очікується, що Europa Clipper прибуде на орбіту Юпітера 11 квітня 2030 року.

Там він протягом чотирьох років здійснюватиме близькі прольоти повз Європу, використовуючи дев'ять інструментів для вивчення крижаної поверхні супутника, глибини океану та водяних шлейфів, які раніше були виявлені космічним телескопом "Габбл".

Примітно, що космічний апарат є найбільшим планетарним зондом NASA, розміром приблизно з тенісний корт з повністю розгорнутими сонячними батареями.

До речі, особливістю цього запуску є те, що SpaceX відмовиться від відновлення прискорювачів Falcon Heavy, щоб максимізувати продуктивність ракети для цієї історичної місії.

Дивіться також Телескоп Hubble знайшов галактику, яку вчені не можуть класифікувати

Що буде, якщо запуск перенесуть?

На випадок, якщо запуск 14 жовтня буде відкладено, SpaceX має запасні можливості 15 і 16 жовтня, оскільки на обидва дні прогнозуються сприятливі погодні умови. NASA також має час до 6 листопада, щоб запустити місію, гарантуючи, що Europa Clipper досягне Юпітера до квітня 2030 року.

Місія Europa Clipper є важливим кроком вперед у пошуку життя за межами Землі, а її результати, як очікується, матимуть глибокі наслідки для астробіології та нашого розуміння океанічних світів у Всесвіті.