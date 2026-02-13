Россия снова задействовала одну из своих старейших и мощнейших ракет-носителей. После длительной паузы тяжелый "Протон-М" стартовал с Байконура, доставив на орбиту новый метеорологический аппарат. Запуск состоялся на фоне разговоров о кризисе в отрасли и постепенном отказе от этой ракеты.

Что означает возвращение "Протона-М"?

12 февраля с космодрома Байконур состоялся запуск тяжелой ракеты-носителя Протон-М с разгонным блоком ДМ-03. На борту находился гидрометеорологический спутник Электро-Л № 5. Об этом пишет издание УНИАН со ссылкой на "Роскосмос".

Пуск осуществили со стартового комплекса площадки №81, который традиционно используют для ракет серии "Протон". Примерно через 10 минут после старта разгонный блок со спутником отделился от третьей ступени носителя. Далее ДМ-03 трижды включал двигатели. В итоге вывод аппарата на геостационарную орбиту длился 6 часов 37 минут.

Спутник разместили на высоте более 35 тысяч километров над Землей. Аппарат будет работать в точке, где постоянно находится над одним участком планеты, обеспечивая непрерывный мониторинг погодных условий. Сейчас на геостационарной орбите уже функционируют три спутника этой серии – №2, №3 и №4.



Россия после паузы вернула в строй тяжелую ракету Протон-М / Фото Иван Тимошенко/"Роскосмос"

Этот старт стал первым запуском "Протона-М" с марта 2023 года. Фактически речь идет о возвращении ракеты к активной эксплуатации после почти трехлетнего перерыва. Ранее пуск планировали на 15 декабря, однако его перенесли для устранения технических недостатков в разгонном блоке.

"Протон-М" относится к семейству ракет, разработанных еще в начале 1960-х годов под руководством конструктора Владимира Челомея. Это одноразовая трехступенчатая ракета тяжелого класса высотой до 58,2 метров, диаметром до 7,4 метров и стартовой массой около 705 тонн. Она способна выводить до 23,7 тонн полезной нагрузки на низкую опорную орбиту.



Запуск "Протона" – признак российской деградации

Несмотря на нынешний запуск, ракета считается проектом, завершающим свой жизненный цикл. Еще в 2018 году тогдашний глава "Роскосмоса", террорист Дмитрий Рогозин, заявлял о закрытии программы. В перспективе ее должна заменить тяжелая ракета Ангара-А5, которую позиционируют как более экологичную альтернативу.

На фоне этого возвращение "Протона-М" выглядит вынужденным шагом. Эти события лишь усилили дискуссию о состоянии российской космической отрасли, которая потеряла партнерства с Европой и США и доступ к зарубежным комплектующим.



Также в ноябре во время одного из запусков была повреждена стартовая площадка на Байконуре – по сообщениям, сервисный отсек сместился во время работы двигателей. Это временно ограничило возможности России по запуску пилотируемых миссий.

Таким образом, возобновление полетов "Протона-М" имеет символическое значение для российской космонавтики, показывая ее несостоятельность к инновациям. Стратегически эта ракета уже не рассматривается как долгосрочная опора отрасли, пытающейся перейти на новые носители, несмотря на технические и организационные трудности.