Що означає повернення "Протона-М"?

12 лютого з космодрому Байконур відбувся запуск важкої ракети-носія Протон-М з розгінним блоком ДМ-03. На борту перебував гідрометеорологічний супутник Електро-Л № 5. Про це пише видання УНІАН з посиланням на "Роскосмос".

Пуск здійснили зі стартового комплексу майданчика №81, який традиційно використовують для ракет серії "Протон". Приблизно через 10 хвилин після старту розгінний блок із супутником відокремився від третього ступеня носія. Далі ДМ-03 тричі вмикав двигуни. У підсумку виведення апарата на геостаціонарну орбіту тривало 6 годин 37 хвилин.

Супутник розмістили на висоті понад 35 тисяч кілометрів над Землею. Апарат працюватиме в точці, де постійно перебуває над однією ділянкою планети, забезпечуючи безперервний моніторинг погодних умов. Наразі на геостаціонарній орбіті вже функціонують три супутники цієї серії – №2, №3 та №4.



Росія після паузи повернула у стрій важку ракету Протон-М / Фото Іван Тимошенко/"Роскосмос"

Цей старт став першим запуском "Протона-М" із березня 2023 року. Фактично мова йде про повернення ракети до активної експлуатації після майже трирічної перерви. Раніше пуск планували на 15 грудня, однак його перенесли для усунення технічних недоліків у розгінному блоці.

"Протон-М" належить до сімейства ракет, розроблених ще на початку 1960-х років під керівництвом конструктора Володимира Челомея. Це одноразова триступенева ракета важкого класу заввишки до 58,2 метрів, діаметром до 7,4 метрів і стартовою масою близько 705 тонн. Вона здатна виводити до 23,7 тонни корисного навантаження на низьку опорну орбіту.



Запуск "Протона" – ознака російської деградації

Попри нинішній запуск, ракета вважається проєктом, що завершує свій життєвий цикл. Ще у 2018 році тодішній очільник "Роскосмосу", терорист Дмитро Рогозін, заявляв про закриття програми. У перспективі її має замінити важка ракета Ангара-А5, яку позиціонують як більш екологічну альтернативу.

На тлі цього повернення "Протона-М" виглядає вимушеним кроком. Ці події лише підсилили дискусію про стан російської космічної галузі, котра втратила партнерства з Європою та США і доступ до закордонних комплектуючих.



Також у листопаді під час одного з запусків було пошкоджено стартовий майданчик на Байконурі – за повідомленнями, сервісний відсік змістився під час роботи двигунів. Це тимчасово обмежило можливості Росії щодо запуску пілотованих місій.

Таким чином, відновлення польотів "Протона-М" має символічне значення для російської космонавтики, показуючи її неспроможність до інновацій. Стратегічно ця ракета вже не розглядається як довгострокова опора галузі, що намагається перейти на нові носії, попри технічні та організаційні труднощі.