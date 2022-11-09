NASA снова отложило запуск ракеты SLS к Луне: новая дата полета

Сверхтяжелой ракете SLS не везет. Запуск в рамках миссии Artemis к Луне в очередной раз перенесли и снова из-за шторма. Запуск ракеты из космического центра Кеннеди, который планировался на понедельник, 14 ноября, отложен по меньшей мере на два дня из-за тропического урагана "Николь".

По словам представителей NASA, изменение даты запуска позволит персоналу посвятить время своим семьям во время непогоды и подготовить оборудование к запуску после шторма. Предыдущим днем запуска назначена среда 16 ноября.

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Многострадальная миссия Артемиды

Artemis I является первой миссией NASA в рамках новой программы изучения Луны Artemis. В ее рамках предусмотрено использование ракеты-носителя Space Launch System (SLS) для доставки в космос корабля Orion без экипажа, который облетит спутник Земли и вернется на планету.

Ракета уже на стартовом столе

Подробнее о ходе миссии, экспериментах и испытаниях, которые должны пройти в ее рамках, мы писали в отдельном материале , с которым рекомендуем ознакомиться всем интересующим возвращением людей на Луну.

Если до этого погода заставляла возвращать ракету и корабль в ангар, как это произошло во время урагана Ян, то теперь ее решено оставить на стартовом столе до окончания стихийного бедствия. Комплекс доставлен на стартовую площадку 4 ноября.

По данным NASA, ракета способна выдержать ветер скоростью более 136 км/ч (74,4 узла/час) на высоте около 20 метров, а также проливные дожди на стартовой площадке, ее люки защищены от проникновения воды. Ожидается, что скорость ветра не достигнет опасных показателей.

Условиям на территории космического центра Кеннеди присвоен статус Hurricane Condition (HURCON) III. В частности, это означает, что персонал охраняет и защищает собственность и оборудование и использует выездную команду на экстренный случай.

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Ждем старта

Пуск 16 ноября должен состояться в открывающемся в 9:04 МСК двухчасовом окне. Если старт состоится в указанную дату и миссия будет исполнена успешно, капсула Orion приводится в Тихом океане 11 декабря. Если старт 16 ноября не состоится, по данным NASA, возможен пуск 19 ноября.