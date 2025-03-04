SpaceX отменила восьмой тестовый полет Starship за 40 секунд до старта

Компания SpaceX на последней минуте отменила восьмой тестовый запуск сверхтяжелой ракеты Starship с ускорителем Super Heavy, который должен был состояться в понедельник в 1:45 по киевскому времени с площадки Starbase в Бока-Чика, штат Техас.

Запуск пришлось прервать из-за обнаруженных во время предстартовой подготовки аномалий в обоих элементах системы – как в ускорителе Super Heavy, так и во второй ступени Starship, сообщает 24 Канал.

А тем временем SpaceX обнаружила причину взрыва Starship и обещает предотвратить повторение инцидента

Это заставило инженеров отменить старт за 40 секунд до взлета. В SpaceX заявили, что следующая попытка запуска может состояться в ближайшее время, но сроки переноса пока не определены.

Нужно минимум 24 часа, но мы обязательно сообщим об этом (дату запуска),

– сказал представитель SpaceX во время трансляции.

Генеральный директор компании Илон Маск объяснил в X, что причиной отмены запуска стало большое количество неопределенностей, а также слишком низкое давление в системе – на 20 бар меньше необходимого.

Было бы лучше разобрать систему, проверить обе ступени и попробовать снова через день или два,

– отметил он.

Этот полет должен был стать первым после неудачного запуска Starship Flight 7, который состоялся 16 января. Тогда SpaceX потеряла связь с кораблем примерно через восемь с половиной минут после старта.

Смотрите также Blue Ghost сделал красивое фото рассвета на Луне

После этого компания внесла необходимые изменения в конструкцию ракеты и операционные процессы, чтобы предотвратить повторение ситуации. В частности, было добавлено вентиляционные системы и систему продувки азотом, что должно уменьшить вероятность возгорания в верхней части ракеты.