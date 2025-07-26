Ученые считают, что примитивные формы клеток могли бы образоваться на Титане, спутнике Сатурна

Поиски внеземной жизни часто сосредоточены на мирах, похожих на Землю. Однако новое исследование предполагает, что даже в суровых условиях спутника Сатурна, Титана, могли бы возникнуть ключевые компоненты для появления живых организмов. Ученые предложили новый механизм, который объясняет, как это могло произойти в совершенно неприветливой к жизни среде.

Как в метановых озерах могли бы появиться клетки?

Титан – удивительный и загадочный мир. Это единственное, кроме Земли, тело в Солнечной системе, на поверхности которого стабильно существует жидкость. Правда, это не вода. Озера, реки и моря Титана состоят из жидкого метана и этана, а температура на поверхности достигает около 179 градусов ниже нуля. В таких условиях жизнь, подобная земной, невозможна. Однако ученые не исключают существование других ее форм, пишет 24 Канал со ссылкой на оригинальное исследование, опубликованное в журнале International Journal of Astrobiology.

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Любая жизнь, которую мы знаем, нуждается в клетках – крошечных "контейнеров", отделяющих внутреннюю среду от внешней. На Земле эту функцию выполняют липидные мембраны, которые прекрасно работают в воде. Но в жидком метане они бы не смогли сформировать стабильную оболочку.

Ранее исследователи предполагали, что на Титане могли бы образовываться аналоги клеточных мембран, так называемые "азотосомы", из специфических азотистых соединений, например акрилонитрила, который обнаруживали в атмосфере спутника. Однако оставалось непонятным, как это вещество могло бы в достаточном количестве попасть на поверхность.

Новое исследование, опубликованное группой ученых во главе с Мартином Рамом из Технологического университета Чалмерса, предлагает более вероятный сценарий. Они обнаружили, что для формирования протоклеточных структур не требуются редкие соединения из атмосферы. Вместо них могут использоваться другие органические молекулы – нитрилы, которые, как известно, есть на поверхности Титана в большом количестве.

Предложенный механизм поражает своей простотой. На берегах метановых озер, где жидкость периодически испаряется и вновь появляется с дождями, концентрация нитрилов могла бы значительно возрастать. В этих условиях молекулы способны спонтанно самоорганизовываться, образуя микроскопические полые сферы – те самые протоклетки, способные удерживать внутри другие вещества.

Это открытие не доказывает существование жизни на Титане, но делает ее зарождение в ледяном метановом мире значительно более вероятным, показывая, что фундаментальные строительные блоки жизни могут возникать даже в самых экзотических уголках космоса.