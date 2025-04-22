6 "красных флажков", выдающих кибермошенников: как не попасться на крючок

Большинство мошеннических схем в сети можно предотвратить, если вовремя их распознать. Специалисты из Viber собрали 6 самых распространенных признаков, которые укажут, что перед вами – сообщение от злоумышленника.

Опрос Viber в 2024 году показал, что более 60% украинцев сталкивались с кибер- и телефонными мошенниками, информирует 24 Канал.

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По осведомленности в области кибербезопасности, около 40% респондентов сказали, что делают все, чтобы лучше разбираться в вопросе личной безопасности в сети.

Но существует по меньшей мере шесть ключевых признаков, которые свидетельствуют, что полученное вами сообщение поступило именно от злоумышленника.

Вот на какие "красные флажки" стоит обращать внимание:

Грубые грамматические ошибки. Мошенники постоянно делают ошибки. Обращайте внимание на пунктуацию, логику, язык, длину и связность текста. Если сообщение содержит много ошибок, адресат сразу переходит к просьбе, без логических объяснений и понятных мотивов – время бить тревогу.

Мошенники постоянно делают ошибки. Обращайте внимание на пунктуацию, логику, язык, длину и связность текста. Если сообщение содержит много ошибок, адресат сразу переходит к просьбе, без логических объяснений и понятных мотивов – время бить тревогу. Срочность, что создает давление . Часто обращению от мошенника не предшествует ни один диалог. Этот "эффект неожиданности" создается, чтобы создать давление и выключить критическое восприятие. Мошенники не дают времени на оценку рисков – вы должны немедленно выполнить просьбу, чтобы "не потерять выгодное предложение", "не потерять доступ к учетной записи/счету" и "избежать проблем".

. Часто обращению от мошенника не предшествует ни один диалог. Этот "эффект неожиданности" создается, чтобы создать давление и выключить критическое восприятие. Мошенники не дают времени на оценку рисков – вы должны немедленно выполнить просьбу, чтобы "не потерять выгодное предложение", "не потерять доступ к учетной записи/счету" и "избежать проблем". Сообщение от друга . Обращение за помощью от близкого человека вызывает доверие. Стоит не давать волю эмоциям, детальнее обсудить ситуацию, развить разговор. Если на дополнительные вопросы и уточнения адресат продолжает давить – это повод задуматься. Всегда лучше позвонить и уточнить все напрямую.

. Обращение за помощью от близкого человека вызывает доверие. Стоит не давать волю эмоциям, детальнее обсудить ситуацию, развить разговор. Если на дополнительные вопросы и уточнения адресат продолжает давить – это повод задуматься. Всегда лучше позвонить и уточнить все напрямую. "Здравствуйте, вас беспокоит Банк Х". Запросы от якобы официальных компаний работают так же как сообщения от аккаунтов знакомых людей. Проблемы со счетом, списание крупных сумм, блокировка – причины, помогающие мошенникам требовать личные данные или средства. Ни один представитель компании никогда не попросит ваш пин-код. Для дополнительной проверки вы всегда можете обратиться на горячую линию компании относительно полученного запроса.

Запросы от якобы официальных компаний работают так же как сообщения от аккаунтов знакомых людей. Проблемы со счетом, списание крупных сумм, блокировка – причины, помогающие мошенникам требовать личные данные или средства. Ни один представитель компании никогда не попросит ваш пин-код. Для дополнительной проверки вы всегда можете обратиться на горячую линию компании относительно полученного запроса. Легкие деньги и розыгрыши. Гарантированный заработок, призы сотому покупателю, премия за подписку или голосование в конкурсе – все это может быть обманчивыми уловками злоумышленников. Поищите более подробную информацию в интернете: существует ли такая вакансия / компания / проект, проводился ли названный розыгрыш и тому подобное.

Гарантированный заработок, призы сотому покупателю, премия за подписку или голосование в конкурсе – все это может быть обманчивыми уловками злоумышленников. Поищите более подробную информацию в интернете: существует ли такая вакансия / компания / проект, проводился ли названный розыгрыш и тому подобное. Ссылки и вложенные файлы. Если вы видите сомнительную ссылку, незнакомый домен или расширение файла, особенно когда это сообщение от незнакомого контакта – не открывайте документ и не переходите на страницу. Если вы уже перешли на сайт, никогда не оставляйте личные данные для регистрации профиля, не делитесь номером телефона или любыми другими контактами.

Напомним, что главным оружием против мошенников является блокировка.

Для этого нужно выбрать нужный чат → нажмите значок информации (Android) или название чата (iOS) вверху экрана → Информация о чате → Блокировать этот контакт.

Кроме того, вы можете настроить автоматический перенос всех сообщений от незнакомых контактов в отдельную папку: Дополнительно → Параметры → Конфиденциальность → Запросы на сообщения.

Каждое сообщение в этой папке будет размытым и пользователь может сразу выбрать опцию "Заблокировать и пожаловаться". Это полезно, когда нет времени разбираться с каждым обращением, которое может быть мошенническим.

Упомянутые "красные флажки" помогут легче отличить мошенническое обращение от обычного сообщения. Так общение в сети станет более комфортным и безопасным.