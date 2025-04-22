Опитування Viber у 2024 році показало, що понад 60% українців стикалися з кібер- і телефонними шахраями, інформує 24 Канал.

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Щодо обізнаності в царині кібербезпеки, близько 40% респондентів сказали, що роблять все, аби краще розумітися в питанні особистої безпеки в мережі.

Але існує щонайменше шість ключових ознак, які засвідчують, що отримане вами повідомлення надійшло саме від зловмисника.

Ось на які "червоні прапорці" варто звертати увагу:

Грубі граматичні помилки. Шахраї повсякчас роблять помилки. Звертайте увагу на пунктуацію, логіку, мову, довжину та звʼязність тексту. Якщо повідомлення містить багато помилок, адресат одразу переходить до прохання, без логічних пояснень і зрозумілих мотивів – час бити тривогу.

Шахраї повсякчас роблять помилки. Звертайте увагу на пунктуацію, логіку, мову, довжину та звʼязність тексту. Якщо повідомлення містить багато помилок, адресат одразу переходить до прохання, без логічних пояснень і зрозумілих мотивів – час бити тривогу. Терміновість, що створює тиск . Часто зверненню від шахрая не передує жоден діалог. Цей "ефект несподіванки" створюється, щоби створити тиск і вимкнути критичне сприйняття. Шахраї не дають часу на оцінку ризиків – ви маєте негайно виконати прохання, щоби "не втратити вигідну пропозицію", "не втратити доступ до облікового запису / рахунку" і "уникнути проблем".

. Часто зверненню від шахрая не передує жоден діалог. Цей "ефект несподіванки" створюється, щоби створити тиск і вимкнути критичне сприйняття. Шахраї не дають часу на оцінку ризиків – ви маєте негайно виконати прохання, щоби "не втратити вигідну пропозицію", "не втратити доступ до облікового запису / рахунку" і "уникнути проблем". Повідомлення від друга . Звернення по допомогу від близької людини викликає довіру. Варто не давати волю емоціям, детальніше обговорити ситуацію, розвинути розмову. Якщо на додаткові питання та уточнення адресат продовжує тиснути – це привід замислитись. Завжди краще зателефонувати та уточнити все напряму.

. Звернення по допомогу від близької людини викликає довіру. Варто не давати волю емоціям, детальніше обговорити ситуацію, розвинути розмову. Якщо на додаткові питання та уточнення адресат продовжує тиснути – це привід замислитись. Завжди краще зателефонувати та уточнити все напряму. "Вітаю, вас турбує Банк Х". Запити від нібито офіційних компаній працюють так само як повідомлення від акаунтів знайомих людей. Проблеми з рахунком, списання великих сум, блокування – причини, що допомагають шахраям вимагати особисті дані чи кошти. Жоден представник компанії ніколи не попросить ваш пін-код. Для додаткової перевірки ви завжди можете звернутися на гарячу лінію компанії щодо отриманого запиту.

Запити від нібито офіційних компаній працюють так само як повідомлення від акаунтів знайомих людей. Проблеми з рахунком, списання великих сум, блокування – причини, що допомагають шахраям вимагати особисті дані чи кошти. Жоден представник компанії ніколи не попросить ваш пін-код. Для додаткової перевірки ви завжди можете звернутися на гарячу лінію компанії щодо отриманого запиту. Легкі гроші та розіграші. Гарантований заробіток, призи сотому покупцю, премія за підписку чи голосування в конкурсі – все це може бути оманливими прийомами зловмисників. Пошукайте більш детальну інформацію в інтернеті: чи існує така вакансія / компанія / проєкт, чи проводився названий розіграш тощо.

Гарантований заробіток, призи сотому покупцю, премія за підписку чи голосування в конкурсі – все це може бути оманливими прийомами зловмисників. Пошукайте більш детальну інформацію в інтернеті: чи існує така вакансія / компанія / проєкт, чи проводився названий розіграш тощо. Посилання та вкладені файли. Якщо ви бачите сумнівне посилання, незнайомий домен чи розширення файлу, особливо коли це повідомлення від незнайомого контакту – не відкривайте документ і не переходьте на сторінку. Якщо ви вже перейшли на сайт, ніколи не залишайте особисті дані для реєстрації профілю, не діліться номером телефону чи будь-якими іншими контактами.

Нагадаємо, що головною зброєю проти шахраїв є блокування.

Для цього потрібно обрати потрібний чат → натисніть значок інформації (Android) або назву чату (iOS) угорі екрана → Інформація про чат → Блокувати цей контакт.

Крім того, ви можете налаштувати автоматичне перенесення всіх повідомлень від незнайомих контактів в окрему папку: Додатково → Параметри → Конфіденційність → Запити на повідомлення.

Кожне повідомлення в цій теці буде розмитим й користувач може одразу обрати опцію "Заблокувати та поскаржитися". Це корисно, коли немає часу розбиратись із кожним зверненням, що може бути шахрайським.

Згадані "червоні прапорці" допоможуть легше відрізнити шахрайське звернення від звичайного повідомлення. Так спілкування в мережі стане більш комфортним і безпечним.