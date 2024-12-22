Мороз против гаджетов: как защитить смартфон от холода

Когда температура на улице начинает опускаться ниже нуля, владельцы некоторых смартфонов наталкиваются на трудности в работе устройств. Смартфоны могут выключаться, перезагружаться и даже зависать не реагируя на ваши действия. Чтобы этого избежать нужно приготовиться к зиме самому и подготовить к ней свой телефон.

Если вы будете ухаживать за смартфоном ответственно и бережно – он прослужит вам дольше. Это правило касается любого периода года, а особенно зимы, отмечает 24 Канал. Надлежащая работа смартфона зависит, в том числе и от температуры окружающей среды, поэтому следует позаботиться о том, чтобы зимой ваш гаджет не замерзал.

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Где лучше носить телефон зимой

Многие пользователи любят прятать смартфон в сумку или рюкзак, особенно, если возникает потребность подзарядить устройство. Это удобно, однако именно в таких местах зимой температура самая низкая и это может повлиять на работу смартфона.

Именно поэтому лучшее место для телефона зимой – внутренний карман куртки или пиджака. Так аппарат будет находиться ближе к вашему телу, которое постоянно выделяет тепло и не будет подвергаться воздействию низких температур.

Да, это может быть не всегда удобно, ведь лучше когда смартфон под рукой. Так вы убережете его от замерзания, а еще это в любом случае хорошее место для хранения смартфона, ведь из внутреннего кармана украсть его значительно сложнее.



Храните телефон ближе к собственному телу / Фото Unsplash

Что может произойти, если телефон замерзнет

Любые устройства не любят влагу. Это касается даже защищенных девайсов, а обледенение зимой может негативно повлиять на работу смартфона в частности из-за попадания влаги внутрь. Часто именно зимой, как на телефоне, так и внутри может образовываться конденсат, который пагубно влияет на электронику.

Это происходит из-за резкого изменения температуры с холодной на теплую, когда вы возвращаетесь с улицы домой. Именно поэтому лучше носить телефон ближе к телу – тогда переход между средами с разной температурой не повлияет на ваше устройство негативно.

В противном случае влага от конденсата внутриа и даже стать причиной короткого замыкания.

Поэтому возвращаясь с улицы лучше оставить на некоторое время смартфон в сумке или кармане куртки, а не доставать его сразу. Так температурный переход будет более плавным, что минимизирует возможные негативные эффекты.



Лучше не стоит доставать смартфон на морозе без лишних нужд / Фото Unsplash

Негативное влияние мороза на дисплей

Не стоит дышать на смартфон, если он отключился на морозе – так появляется высокая вероятность того, что конденсат образуется внутри и окислит контакты. Конечно же, ни в коем случае не стоит пытаться греть смартфон феном – слишком резкий нагрев тоже вреден для устройства.

На морозе уменьшается скорость обновления экрана. Кажется, что дорогой флагман начинает "тормозить", но причина лишь в том, что замерз дисплей.

В случае длительных переохлаждений матрица дисплея может получить повреждения, которые уже никак не исправить – возможно, придется обращаться в сервисный центр. Ни IPS, ни OLED-экраны не любят низких температур. Заметили, что дисплей стал работать медленнее – срочно забирайте телефон в карман, но не пытайтесь отогреть смартфон, дуя на него.

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Негативное влияние мороза на аккумулятор телефона

Низкая температура враг №1 для аккумуляторов гаджетов. Дело не только в том, что батареи быстрее "садятся" на морозе – они еще и быстрее теряют свою емкость, если их заряжать холодными. Поэтому если ваш смартфон выключился на морозе из-за низкого заряда аккумулятора, лучше не доставать павербанк и не ставить телефон на зарядку.

Это еще один повод зайти в ближайшее кафе, заказать теплый кофе, подождать пока смартфон "привыкнет" к теплу и лишь тогда подзарядить его.

Не стоит оставлять телефон в автомобиле, ведь салон невероятно быстро охлаждается, а вместе с ним и ваш смартфон.



Не оставляйте смартфон в Авто / Фото Unsplash

Почему стеклянные телефоны имеют больше рисков "замерзнуть"

Тренд на стеклянные смартфоны в 2021 году захватил рынок. Да, эти устройства красивые, их дизайн восхищает, однако они хрупкие, быстро покрываются царапинами и потертостями и имеют определенные сложности с использованием при низких температурах.

Если у вас телефон из стекла, то при низких температурах батарея стеклянного смартфона будет разряжаться быстрее, чем пластикового. Поэтому лучше носить такой смартфон в чехле да еще и во внутреннем кармане куртки.

Телефон упал в снег! Что делать!?

В таком случае следует придерживаться аналогичных советов, как при попадании смартфона в воду. То есть лучше всего оставить смартфон выключенным сохнуть, ведь даже попадание снега в динамик устройства может привести к недешевому ремонту и другим проблемам.

Отличной идеей будет положить смартфон в специальный силикагель. Помните пакетики с шариками внутри коробок с обувью – это и есть силикагель. Он быстро впитывает влагу, поэтому смартфон соответственно быстрее избавится от капель воды, которые могли остаться внутри устройства.

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, что мороз и смартфон (как и любая другая техника) вещи не совместимы. Использование телефона в условиях низких температур требует особых правил, соблюдение которых продлит жизнь вашего устройства.