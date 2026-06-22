Под океаном обнаружили "Затерянный город", который может изменить представления о происхождении жизни

На глубине более 700 метров в Атлантическом океане находится один из самых удивительных уголков Земли. Это место не похоже ни на один другой известный подводный ландшафт и, возможно, хранит подсказки о зарождении жизни на планете.

Среди тёмных вод Атлантического океана, недалеко от Срединно-Атлантического хребта, возвышается удивительный подводный комплекс, известный как Lost City Hydrothermal Field или "Затерянный город". Его открыли учёные в 2000 году на глубине более 700 метров, и с тех пор этот объект остаётся единственным в своём роде среди всех известных гидротермальных систем океана. Об этом пишет Sciencealert.

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Почему "Затерянный город" считают уникальным явлением?

Ландшафт напоминает фантастический город с многочисленными башнями, колоннами и шпилями кремового цвета. Одни структуры имеют размер небольших грибов, тогда как самый большой монолит достигает более 60 метров в высоту. Самое высокое сооружение исследователи назвали Посейдоном в честь древнегреческого бога моря.

В отличие от многих других гидротермальных источников, которые существуют сравнительно недолго, "Затерянный город" остается активным не менее 120 тысяч лет. Некоторые ученые предполагают, что его реальный возраст может быть значительно больше.

Как возникла эта необычная экосистема?

Формирование "Затерянного города" связано с реакцией между породами земной мантии и морской водой. В результате этого природного процесса в океан постоянно выделяются водород, метан и другие растворенные газы. Особенность заключается в том, что эти углеводороды образуются без участия солнечного света и атмосферного углекислого газа. Их происхождение полностью связано с химическими процессами в недрах океанического дна.

Именно поэтому "Затерянный город" привлекает особое внимание исследователей. Поскольку углеводороды являются основными строительными элементами жизни, подобные условия могли стать колыбелью первых живых организмов на Земле миллиарды лет назад.

В трещинах и полостях карбонатных дымоходов существуют уникальные микробные сообщества, способные выживать практически без кислорода. Они используют химическую энергию газов, поступающих из недр планеты. Активные дымоходы выбрасывают жидкости с температурой до 40 градусов Цельсия. В этих условиях обитают многочисленные улитки и ракообразные. Также здесь встречаются креветки, морские ежи, крабы и угри, хотя их численность значительно меньше.

На поверхности кальцитовых структур учёные наблюдают целые колонии бактерий, образующие длинные нитевидные скопления.

Ключ к разгадке происхождения жизни

В 2024 году исследователи сообщили о рекордном бурении в районе "Затерянного города". Им удалось извлечь керн мантийной породы длиной 1268 метров.

Учёные надеются, что образцы помогут лучше понять процессы, которые могли привести к возникновению жизни на ранней Земле. Минералы, сохранившиеся в этих породах, могут содержать следы условий, существовавших миллиарды лет назад. Кроме того, это открытие имеет значение для астробиологии. Некоторые исследователи считают, что аналогичные экосистемы могут существовать за пределами Земли.

Микробиолог Уильям Бразелтон в комментарии для Smithsonian ещё в 2018 году отметил:

"Это пример типа экосистемы, которая может существовать на Энцеладе или Европе прямо сейчас. И, возможно, существовала на Марсе в прошлом".

Речь идет о спутниках Сатурна и Юпитера, под ледяной поверхностью которых, по оценкам учёных, могут скрываться глобальные океаны.

Чем "Затерянный город" отличается от "черных дымоходов"?

Ранее главными кандидатами на роль места зарождения жизни считались так называемые "черные дымоходы" — подводные вулканические источники, выбрасывающие горячие минерализованные потоки.

Однако "Затерянный город" работает по совершенно иному принципу. Его существование не зависит от тепла магмы. Кроме того, местные дымовые трубы производят до 100 раз больше водорода и метана, чем "черные дымовые трубы". Сами карбонатные башни также намного больше, что свидетельствует об их чрезвычайно долгой геологической истории.

Особенно впечатляет один участок к востоку от башни Посейдон. Здесь из трещин скал медленно просачивается жидкость, создавая хрупкие карбонатные образования, напоминающие пальцы поднятых вверх рук.

Несмотря на свою научную ценность, "Затерянный город" может столкнуться с серьёзной угрозой.

В 2018 году Польша получила права на проведение работ по разведке и потенциальной добыче полезных ископаемых в районе вокруг этой гидротермальной системы. Непосредственно в пределах самого месторождения ценных ресурсов нет, однако учёные опасаются косвенных последствий промышленной деятельности.

По их мнению, отложения, пыль и выбросы, связанные с глубоководной добычей, могут распространиться с течениями и нанести ущерб хрупкой экосистеме. Именно поэтому ряд экспертов призывает присвоить "Затерянному городу" статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это могло бы обеспечить дополнительную защиту одному из самых уникальных природных образований на Земле.

Более ста тысяч лет эта удивительная экосистема демонстрирует способность жизни приспосабливаться к самым экстремальным условиям. Для науки она остается не только природной достопримечательностью, но и потенциальным ключом к ответу на один из важнейших вопросов человечества — как именно зародилась жизнь.