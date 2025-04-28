Перенос производства iPhone для США в Индию –плохая идея, говорят аналитики

Недавно в СМИ появилась информация о планах Apple до конца 2026 года передать производство более 60 миллионов iPhone для экспорта в США индийским заводам. Однако аналитики сомневаются в реалистичности таких планов и рекомендуют оставить цепи поставок в Китае.

Как сообщает CNBC, известный аналитик Крейг Моффетт заявил, что такая идея является нереалистичной, информирует 24 Канал.

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Он отметил, что глобальная торговая война имеет две составляющие – стоимость и продажи. Перенос производственных мощностей Apple в Индию, который начали активно обсуждать, может помочь снизить расходы, но не решит проблем с продажами, которые могут оказаться еще более серьезными.

Моффетт отметил, что перенос сборки в Индию не устранит проблему тарифов, поскольку комплектующие для iPhone по-прежнему будут производиться в Китае. Поэтому, цепь поставок Apple останется привязанным к Китаю в ближайшем будущем.

Сейчас Китай остается крупнейшим производителем iPhone в мире, тогда как на Индию приходится лишь около 20% общих поставок смартфонов Apple.

Напомним, что в августе прошлого года появились слухи о том, что уровень выхода годной продукции на индийских заводах составляет лишь 50%.

Председатель совета директоров компании Hon Hai Precision (материнской компании Foxconn) Лю Янвей тогда опроверг эту информацию, заявив, что если бы показатель действительно был таким низким, он бы давно прекратил работу в Индии.