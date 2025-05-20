Развитие зеленой энергетики в Китае наконец-то дает результаты: выбросы парниковых газов падают

Впервые в истории Китай отмечает снижение выбросов углекислого газа благодаря значительному развитию зеленой энергетики. Это происходит на фоне массированных инвестиций страны в возобновляемые источники энергии и ядерную энергию, демонстрируя влияние экологической стратегии несмотря на рост общего энергопотребления. Вот главные детали этого исторического момента.

Стало лучше. Наконец-то

Согласно последнему анализу, выбросы углекислого газа в Китае сократились на 1,6 процента по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. В годовом измерении по состоянию на ту же дату 2024 года выбросы были ниже на один процент по сравнению с 2024 годом, сообщает 24 Канал со ссылкой на анализ, проведенный британским климатическим изданием Carbon Brief.

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Отчет связывает это снижение объемов выбросов с внедрением зеленых источников энергии, таких как ветровая, солнечная и ядерная инфраструктура. Это позволило сократить потребность в энергии из угля в производстве. Примечательно, что падение выбросов CO 2 произошло даже в условиях общенационального роста спроса на энергию.

Предыдущие сокращения вредных выбросов в Китае совпадали со снижением энергопотребления, но на этот раз причина другая – страна впервые может прямо отнести падение выбросов на счет своей стратегии развития зеленой энергетики. Это является значительным достижением для одного из крупнейших в мире загрязнителей воздуха.

В отчете также указано, что производство чистой энергии в Китае растет быстрее, чем текущий и долгосрочный рост спроса на электроэнергию. Выбросы в энергетическом секторе, рассматриваются отдельно от общенациональных, упали на два процента с марта 2024 по 2025 год. Хотя это положительный знак в краткосрочной перспективе, Carbon Brief еще в 2023 году прогнозировал, что это может стать началом значительных структурных изменений в тенденциях выбросов Китая.

Стоит отметить, что текущие выбросы CO 2 лишь на один процент ниже последнего пика Китая. Это может означать, что краткосрочный рост энергопотребления потенциально может нивелировать достигнутое снижение. Однако, даже если это произойдет, нельзя отрицать того факта, что зеленая энергетика начинает оказывать заметное влияние на эту страну, которая быстро развивает свою промышленность. Мы потенциально можем ожидать еще большего падения выбросов.

Китай вложил значительные средства в зеленую энергетику в последние годы в рамках своего национального плана, который стартовал в 2021 году. К 2024 году инфраструктура зеленой энергетики составила более 10 процентов общего ВВП Китая, превзойдя даже рынок недвижимости страны.

Приближаясь к завершению текущего пятилетнего плана, прогнозы указывают на то, что к 2030 году Китай может контролировать более половины всей возобновляемой энергии в мире. Хотя он все еще в значительной степени зависит от угля, это все равно впечатляющий прогресс в энергетической сфере. Страна уже является глобальным лидером в производстве электромобилей, солнечной инфраструктуры и робототехники. Кроме того, Китай работает над первым в мире ядерным реактором на тории, который, после запуска, почти полностью устранит угрозу ядерного расплавления.

Вывод

Это историческое падение выбросов, вызванное развитием зеленой энергетики, является важным шагом для Китая и свидетельствует о потенциале масштабных инвестиций в чистые технологии.