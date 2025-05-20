Стало краще. Нарешті

Згідно з останнім аналізом, викиди вуглекислого газу в Китаї скоротилися на 1,6 відсотка порівняно з аналогічним кварталом минулого року. У річному вимірі станом на ту ж дату 2024 року викиди були нижчими на один відсоток порівняно з 2024 роком, повідомляє 24 Канал з посиланням на аналіз, проведений британським кліматичним виданням Carbon Brief.

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Звіт пов'язує це зниження обсягів викидів із запровадженням зелених джерел енергії, таких як вітрова, сонячна та ядерна інфраструктура. Це дозволило скоротити потребу в енергії з вугілля у виробництві. Примітно, що падіння викидів CO 2 відбулося навіть за умов загальнонаціонального зростання попиту на енергію.

Попередні скорочення шкідливих викидів у Китаї збігалися зі зниженням енергоспоживання, але цього разу причина інша – країна вперше може прямо віднести падіння викидів на рахунок своєї стратегії розвитку зеленої енергетики. Це є значним досягненням для одного з найбільших у світі забрудників повітря.

У звіті також зазначено, що виробництво чистої енергії в Китаї зростає швидше, ніж поточний та довгостроковий ріст попиту на електроенергію. Викиди в енергетичному секторі, що розглядаються окремо від загальнонаціональних, впали на два відсотки з березня 2024 по 2025 рік. Хоча це позитивний знак у короткостроковій перспективі, Carbon Brief ще у 2023 році прогнозував, що це може стати початком значних структурних змін у тенденціях викидів Китаю.

Варто зазначити, що поточні викиди CO 2 лише на один відсоток нижчі за останній пік Китаю. Це може означати, що короткострокове зростання енергоспоживання потенційно може нівелювати досягнуте зниження. Однак, навіть якщо це станеться, не можна заперечити того факту, що зелена енергетика починає справляти помітний вплив на цю країну, котра швидко розвиває свою промисловість. Ми потенційно можемо очікувати ще більшого падіння викидів.

Китай вклав значні кошти у зелену енергетику протягом останніх років у рамках свого національного плану, який стартував у 2021 році. До 2024 року інфраструктура зеленої енергетики становила понад 10 відсотків загального ВВП Китаю, перевершивши навіть ринок нерухомості країни.

Наближаючись до завершення поточного п'ятирічного плану, прогнози вказують на те, що до 2030 року Китай може контролювати більше половини всієї відновлюваної енергії у світі. Хоча він усе ще значною мірою залежить від вугілля, це все одно вражаючий прогрес в енергетичній сфері. Країна вже є глобальним лідером у виробництві електромобілів, сонячної інфраструктури та робототехніки. Крім того, Китай працює над першим у світі ядерним реактором на торії, який, після запуску, майже повністю усуне загрозу ядерного розплавлення.

Висновок

Це історичне падіння викидів, спричинене розвитком зеленої енергетики, є важливим кроком для Китаю та свідчить про потенціал масштабних інвестицій у чисті технології.