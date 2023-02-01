Зеленая комета уже близко: куда смотреть в эту ночь, чтобы увидеть ее на небе

Комета C/2022 E3 (ZTF) (зеленая комета), не приближавшаяся к Земле так близко за последние 50 000 лет, делает свое первое сближение, и за ней можно наблюдать как на небе, так и через онлайн-трансляцию, если небо будет затянутое облаками, или слишком засвеченное.

C/2022 E3 (ZTF) уже прошла свою ближайшую точку к Солнцу, что позволило совершить потрясающие астрофотографии, и сейчас она приближается к Земле на расстояние 26 миллионов километров, или примерно 28% расстояния между Солнцем и Землей. 24 Канал рассказывает, как увидеть комету.

Читайте на сайте К Земле приблизилась комета, которую видели еще неандертальцы: ее можно увидеть невооруженным глазом

При близком прохождении комета может быть видна невооруженным глазом как слабое зеленое свечение в темных местах неба. Ожидается, что она будет оставаться видимой в течение целого месяца, так что у вас есть немалый шанс увидеть ее своими глазами.

Как увидеть зеленую комету

Комета будет в созвездии Жирафа в северной части неба и, как ожидается, ее можно будет увидеть в бинокль или телескоп. На рисунке ниже указано, куда именно на небо стоит смотреть, чтобы увидеть комету.



Иллюстрация ночного неба 1 февраля с изображением кометы C/2022 E3 (ZTF) / фото Starry Night Software

Альтернативный способ наблюдения за кометой

Дополнительные рекомендации, чтобы увидеть комету невооруженным глазом – чистое и незажженное небо.

Проект "Виртуальный телескоп" организует прямую трансляцию, которая начнется в 23.00 по восточному времени 1 февраля. Доступ к ней можно получить на их веб-сайте или на YouTube-каналы.

Онлайн-трансляция проекта "Виртуальный телескоп" предлагает отличную возможность наблюдать за кометой, не выходя на улицу.

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Подробнее о комете C/2022 E3 (ZTF)

По данным Лаборатории реактивного движения NASA (JPL), период кометы составляет около 50 000 лет. Это означает, что до того, как она приблизилась к Солнцу на расстояние около 160 миллионов километров 12 января и 42 миллиона километров к Земле 2 февраля, последний раз она подходила так близко еще в период верхнего палеолита на Земле.

Это значит, что последними людьми, которые могли заметить C/2022 E3 (ZTF), были ранние гомо сапиенсы, жившие во время последнего ледникового периода. Так же можно сказать и о последних неандертальцах, поскольку этот вид вымер примерно через 10 000 лет после последнего перигелия C/2022 E3 (ZTF).