Над Турцией и Крымом пролетел большой зеленый метеор: захватывающие видео
В ночь на 6 июля в небе над Турцией и оккупированным Крымом заметили яркий зеленый метеор. Это вызвало нешуточный ажиотаж в сети.
Зеленый метеор зафиксировали в небе над Анкарой, а также в Стамбуле, Бурсе и других населенных пунктах Турции. Кроме этого, его видели в оккупированных Судаке и Симферополе.
Смотрите также Таинственные взрывы на Солнце регулярно уничтожают озоновый слой Земли и могут сделать это снова
Кадры красивого явления
Люди, которым посчастливилось увидеть яркое зеленое светило в небе, опубликовали видео в социальных сетях.
Хотя это явление не является редкостью для Земли, каждый раз оно вызывает большой ажиотаж. Ведь каждое метеорное событие уникально и визуально сильно впечатляет. А людей, которые застали это явление вживую, можно смело назвать счастливцами.
Зеленый метеор над Турцией: смотрите видео
Зеленый метеор над Крымом: видео из Судака
Почему метеоры бывают разных цветов
Турецкое космическое агентство в соцсети Х отметило, что цвет свечения, с которым метеор входит в атмосферу Земли, зависит от нескольких факторов:
- химического состава метеора,
- его скорости
- и газов, присутствующих в земной атмосфере.
Так, различные газы в атмосфере могут излучать определенные цвета, взаимодействуя с материалом метеороида во время его испарения. Например, атомы кислорода и азота создают красные цвета.
Зеленые метеоры тоже не являются редкими – их цвет обусловлен горением магния.
Натрий может создавать яркий оранжево-желтый цвет, магний может создавать зеленый или синий оттенки, а ионизированный кальций (Ca+) может создавать фиолетовый цвет. Эти элементы, обнаруженные в метеоре, являются важным фактором в формировании цветов, которые наблюдаются во время входа в атмосферу,
– сообщает Турецкое космическое агентство.
Ученые заметили, что метеоры, которые движутся быстрее, создают более яркие и красочные изображения. Также имеет значение размер небесного тела. Большие метеороиды могут выделять больше энергии на входе в атмосферу, создавая более интенсивные цвета.