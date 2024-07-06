Над Турцией и Крымом пролетел большой зеленый метеор: захватывающие видео

В ночь на 6 июля в небе над Турцией и оккупированным Крымом заметили яркий зеленый метеор. Это вызвало нешуточный ажиотаж в сети.

Зеленый метеор зафиксировали в небе над Анкарой, а также в Стамбуле, Бурсе и других населенных пунктах Турции. Кроме этого, его видели в оккупированных Судаке и Симферополе.

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Кадры красивого явления

Люди, которым посчастливилось увидеть яркое зеленое светило в небе, опубликовали видео в социальных сетях.

Хотя это явление не является редкостью для Земли, каждый раз оно вызывает большой ажиотаж. Ведь каждое метеорное событие уникально и визуально сильно впечатляет. А людей, которые застали это явление вживую, можно смело назвать счастливцами.

Зеленый метеор над Турцией: смотрите видео

Зеленый метеор над Крымом: видео из Судака

Почему метеоры бывают разных цветов

Турецкое космическое агентство в соцсети Х отметило, что цвет свечения, с которым метеор входит в атмосферу Земли, зависит от нескольких факторов:

химического состава метеора,

его скорости

и газов, присутствующих в земной атмосфере.

Так, различные газы в атмосфере могут излучать определенные цвета, взаимодействуя с материалом метеороида во время его испарения. Например, атомы кислорода и азота создают красные цвета.

Зеленые метеоры тоже не являются редкими – их цвет обусловлен горением магния.

Натрий может создавать яркий оранжево-желтый цвет, магний может создавать зеленый или синий оттенки, а ионизированный кальций (Ca+) может создавать фиолетовый цвет. Эти элементы, обнаруженные в метеоре, являются важным фактором в формировании цветов, которые наблюдаются во время входа в атмосферу,

– сообщает Турецкое космическое агентство.

Ученые заметили, что метеоры, которые движутся быстрее, создают более яркие и красочные изображения. Также имеет значение размер небесного тела. Большие метеороиды могут выделять больше энергии на входе в атмосферу, создавая более интенсивные цвета.

