Что произойдет с Землей, если Солнце внезапно исчезнет

Наша планета обязана своим существованием единственной звезде, которая дарит тепло и свет уже миллиарды лет. Однако ученые моделируют ситуации, где эта стабильная связь внезапно прерывается. Последствия такого сценария выходят далеко за пределы обычной темноты, меняя саму физику нашего движения в космосе.

Сможет ли человечество выжить?

Солнце является неизменным спутником Земли с момента ее возникновения. Эта звезда сформировалась примерно 4,6 миллиарда лет назад, когда гигантское облако газа и пыли сжалось под собственной тяжестью, создав самый массивный объект в нашей системе. Температура в его ядре достигает невероятных 15 миллионов градусов Цельсия. Именно благодаря Солнцу Земля находится в так называемой зоне Златовласки – на идеальном расстоянии, где вода может оставаться жидкой. Кроме тепла, звезда запускает фотосинтез, управляет водными циклами, формирует климат и даже помогает человеческому организму вырабатывать витамин D для здоровья костей, пишет 24 Канал.

Когда мы это заметим?

Если бы Солнце внезапно исчезло, человечество не заметило бы этого мгновенно. Свету нужно около 8 минут и 20 секунд, чтобы преодолеть расстояние до нашей планеты. В течение этого короткого промежутка времени жизнь продолжалась бы в привычном ритме, пока последние солнечные лучи не достигли бы поверхности Земли.

После этого наступит полная темнота. Луна, которая лишь отражает солнечный свет, погаснет, хотя отдаленные звезды все еще будут заметны на ночном небе.

Свободный полет

Кроме визуальных изменений, произойдут катастрофические сдвиги в космической механике. Без солнечной массы и ее гравитационного воздействия все планеты сорвутся со своих орбит и начнут двигаться по прямой линии в глубины межзвездного пространства. Это может привести как к столкновениям планет между собой, так и к тому, они просто разлетятся по космосу, больше никогда не встретившись в одной системе.

Жизнь без света

Проблема выживания встанет очень остро. Главным источником света станут электричество, сжигание топлива, огонь и естественная биолюминесценция. Однако отсутствие солнечного излучения остановит фотосинтез, что станет смертным приговором для большинства растений. Некоторые из них смогут находиться в состоянии покоя в течение нескольких недель или месяцев, подобного зимней спячки, но в конце концов почти вся флора погибнет.

Грибы, которые питаются органикой, на время получат огромные запасы мертвой материи, но их существование также ограничит стремительное падение температуры. Без растений умрут травоядные животные, а за ними начнут умирать плотоядные.

Вечный холод

Охлаждение планеты будет происходить чрезвычайно быстро. В первые сутки средняя температура упадет примерно на 20 градусов Цельсия. Только за 2 – 3 дня большая часть мира окажется в условиях глубокого замораживания. Небольшие водоемы замерзнут до самого дна в течение недели, а большим озерам понадобятся месяцы. Океаны благодаря своей массивности смогут сохранять тепло в течение десятилетий, а их самые глубокие участки вблизи подводных вулканов могут оставаться жидкими миллиарды лет.

Конечная температура Земли в открытом космосе будет близкой к температуре Плутона, где сейчас фиксируют около минус 240 градусов Цельсия. Однако планета не остынет до абсолютного нуля, который составляет минус 273 градуса Цельсия. Благодаря реликтовому излучению, оставшемуся после Большого взрыва, температура космоса стабилизируется на уровне примерно минус 270 градусов Цельсия, поэтому наша планета не опустится ниже этой отметки.

Конец человеческой цивилизации

В такой экстремальной среде человеческая цивилизация в ее нынешнем виде коллапсирует. Единственным шансом на спасение могут стать подземные бункеры и очень глубокие пещеры, где люди могли бы использовать геотермальную или ядерную энергию для обогрева и выращивания пищи под искусственным светом.

Среди животных наибольшие шансы на выживание имеют тихоходы – микроскопические существа, способные выдерживать радиацию и экстремальные условия. Также сохранятся бактерии и археи, обитающие возле океанических разломов и получающие энергию через хемосинтез, используя химические связи в горных породах.

Насколько вероятен такой сценарий?

К счастью, такой сценарий невозможен. Солнце будет продолжать светить еще около 5 миллиардов лет. Однако оно не вечно. Когда запасы топлива исчерпаются, звезда превратится в красного гиганта, поглотив Меркурий, Венеру и, возможно, Землю. Но еще задолго до этого, примерно через миллиард лет, из-за постепенного увеличения яркости Солнца океаны на нашей планете просто испарятся.