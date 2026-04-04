Чи зможе людство вижити?

Сонце є незмінним супутником Землі з моменту її виникнення. Ця зоря сформувалася приблизно 4,6 мільярда років тому, коли гігантська хмара газу та пилу стиснулася під власною вагою, створивши наймасивніший об'єкт у нашій системі. Температура в його ядрі сягає неймовірних 15 мільйонів градусів Цельсія. Саме завдяки Сонцю Земля перебуває в так званій зоні Золотоволоски – на ідеальній відстані, де вода може залишатися рідкою. Окрім тепла, зірка запускає фотосинтез, керує водними циклами, формує клімат і навіть допомагає людському організму виробляти вітамін D для здоров'я кісток, пише 24 Канал.

Дивіться також Учені розкрили абсолютно неочікуване походження Сонця: де воно народилось насправді

Коли ми це помітимо?

Якби Сонце раптово зникло, людство не помітило б цього миттєво. Світлу потрібно близько 8 хвилин і 20 секунд, щоб подолати відстань до нашої планети. Протягом цього короткого проміжку часу життя тривало б у звичному ритмі, поки останні сонячні промені не досягли б поверхні Землі.

Після цього настане повна темрява. Місяць, який лише відбиває сонячне світло, згасне, хоча віддалені зірки все ще будуть помітні на нічному небі.

Вільний політ

Окрім візуальних змін, відбудуться катастрофічні зсуви в космічній механіці. Без сонячної маси та її гравітаційного впливу всі планети зірвуться зі своїх орбіт і почнуть рухатися по прямій лінії в глибини міжзоряного простору. Це може призвести як до зіткнень планет між собою, так і до того, вони просто розлетяться космосом, більше ніколи не зустрівшись в одній системі.

Життя без світла

Проблема виживання постане дуже гостро. Головним джерелом світла стануть електрика, спалювання палива, вогонь та природна біолюмінесценція. Проте відсутність сонячного випромінювання зупинить фотосинтез, що стане смертним вироком для більшості рослин. Деякі з них зможуть перебувати в стані спокою протягом кількох тижнів або місяців, подібного до зимової сплячки, але зрештою майже вся флора загине.

Гриби, які живляться органікою, на певний час отримають величезні запаси мертвої матерії, але їхнє існування також обмежить стрімке падіння температури. Без рослин помруть травоїдні тварини, а за ними почнуть вмирати м'ясоїдні.

Вічний холод

Охолодження планети відбуватиметься надзвичайно швидко. У першу добу середня температура впаде приблизно на 20 градусів Цельсія. Лише за 2 – 3 дні більша частина світу опиниться в умовах глибокого заморожування. Невеликі водойми замерзнуть до самого дна протягом тижня, а великим озерам знадобляться місяці. Океани завдяки своїй масивності зможуть зберігати тепло протягом десятиліть, а їхні найглибші ділянки поблизу підводних вулканів можуть залишатися рідкими мільярди років.

Кінцева температура Землі у відкритому космосі буде близькою до температури Плутона, де зараз фіксують близько мінус 240 градусів Цельсія. Проте планета не охолоне до абсолютного нуля, який становить мінус 273 градуси Цельсія. Завдяки реліктовому випромінюванню, що залишилося після Великого вибуху, температура космосу стабілізується на рівні приблизно мінус 270 градусів Цельсія, тому наша планета не опуститься нижче цієї позначки.

Кінець людської цивілізації

У такому екстремальному середовищі людська цивілізація в її нинішньому вигляді колапсує. Єдиним шансом на порятунок можуть стати підземні бункери та дуже глибокі печери, де люди могли б використовувати геотермальну або ядерну енергію для обігріву та вирощування їжі під штучним світлом.

Серед тварин найбільші шанси на виживання мають тихоходи – мікроскопічні істоти, здатні витримувати радіацію та екстремальні умови. Також збережуться бактерії та археї, що мешкають біля океанічних розломів і отримують енергію через хемосинтез, використовуючи хімічні зв'язки в гірських породах.

Наскільки ймовірним є такий сценарій?

На щастя, такий сценарій є неможливим. Сонце продовжуватиме світити ще близько 5 мільярдів років. Проте воно не вічне. Коли запаси палива вичерпаються, зірка перетвориться на червоного гіганта, поглинувши Меркурій, Венеру і, можливо, Землю. Але ще задовго до цього, приблизно через мільярд років, через поступове збільшення яскравості Сонця океани на нашій планеті просто випаруються.