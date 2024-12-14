Ученые описали новую экзистенциальную угрозу, которая уже затрагивает миллиарды людей

Изменение климата вызывает беспрецедентное осушение нашей планеты. К 2100 году от этого может пострадать пять миллиардов человек, но первые последствия ощутимы уже сегодня. Что же нас ждет?

Перспективы не радуют

Изменение климата привело к тому, что за последние три десятилетия 77,6% суши Земли стали суше, если сравнивать с 30 годами до этого. Площадь земель засушливого типа увеличилась на территорию, которая превышает размеры Индии и теперь охватывает 40,6% суши на Земле, за исключением Антарктиды, сообщает 24 Канал со ссылкой на доклад Организации Объединенных Наций.

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Выводы предупреждают: если эта тенденция сохранится, то в конце века до пяти миллиардов людей могут проживать в засушливых районах, что приведет к истощению почв, истощению водных ресурсов и разрушению жизненно важных экосистем.

Впервые кризис засушливости был задокументирован с научной точностью, что свидетельствует об экзистенциальной угрозе, которая затрагивает миллиарды людей по всему миру,

– говорит Ибрагим Тиау, исполнительный секретарь Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.

Он говорит, что когда климат на определенной территории становится суше, возможность вернуться к предыдущим условиям теряется. Сухой климат, который сейчас влияет на огромные территории по всему миру, уже не вернется к прежним условиям, и это изменение "переосмысливает жизнь на Земле".

Поскольку изменение климата вызывает повышение температуры на планете, вода легче и быстрее испаряется с ее поверхности, а затем дольше удерживается в атмосфере. Это приводит к нескольким последствиям:

Во-первых, земля остается дольше без дождей.

Во-вторых, когда она пересыхает, то теряет возможность так эффективно, как раньше, поглощать воду.

В-третьих, становясь редкими, дожди теперь накапливаются и выпадают сразу огромной массой, которая при других условиях распределялась бы во времени равномерно. Огромные потоки не успевают поглощаться засохшей землей и просто стекают, провоцируя наводнения и катастрофы, но не достаточное орошение.

Наконец, большее количество водяного пара в атмосфере означает усиление парникового эффекта, ведь пар является одним из самых сильных парниковых газов. Это запускает замкнутый самоподдерживающийся процесс, в котором жара превращает воду в пар, пар удерживает тепло, а это тепло превращает еще больше воды в еще больше пара.

Весь этот комплекс подталкивает большую часть планеты к все более засушливым условиям, окончательно превращая некогда зеленые леса в засушливые луга и изымая влагу, необходимую для жизни и сельского хозяйства.

Эта проблема, а также разрушительное землепользование и нерациональное использование водных ресурсов означает, что уже сейчас почти три миллиарда людей и более половины мирового производства продуктов питания сталкиваются с "беспрецедентной нагрузкой" на свои водные системы. Засушливость сейчас влияет на 40% мировых сельскохозяйственных угодий и 2,3 миллиарда человек, вызывая усиление лесных пожаров, упадок сельского хозяйства и стимулируя массовую миграцию населения. Особенно пострадавшими регионами являются почти вся Европа, западная часть США, Бразилия, Восточная Азия и Центральная Африка.

Однако авторы отчета утверждают, что если принять меры, будущее не обязательно будет выглядеть таким мрачным. Комплексная дорожная карта, которую они предлагают для преодоления кризиса включает улучшение мониторинга засушливости, более рациональное использование земельных и водных ресурсов, а также укрепление устойчивости и сотрудничества внутри и между общинами по всему миру.

Без согласованных усилий миллиарды людей ждет будущее, обозначенное голодом, перемещением населения и экономическим упадком. Однако, принимая инновационные решения и укрепляя глобальную солидарность, человечество может подняться, чтобы ответить на этот вызов. Вопрос не в том, имеем ли мы инструменты для реагирования, а в том, имеем ли мы волю действовать,

– сказал Баррон Орр, главный научный сотрудник Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.

Глядя на все эти предложения и помня наши скромные успехи в вопросе сокращения выбросов парниковых газов, можно уже сейчас сказать, что шансов у человечества почти нет.