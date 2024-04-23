Теплое течение Эль-Ниньо наконец-то меняется на свою противоположность: что это значит для планеты

Температурные рекорды 2023 года были обусловлены отчасти тем, что земной океан вошел в очередное потепление поверхностных течений в экваториальной зоне Тихого океана. Этот циклический процесс трудно поддается прогнозированию и может наступать с периодами от 2 до 10 лет, продолжаясь не менее нескольких месяцев.

В это время температура воды разнообразно поднимается на 5-9 градусов по Цельсию, неся за собой потепление атмосферы и влияя на погоду буквально на всей планете. Течения, которые начинаются в одной точке на востоке тропической зоны Тихого океана, смешиваются с другими водами, таким образом переносясь от экваториальных зон к северным холодным морям и океанам. Но у явления Эль-Ниньо есть противоположность, которая называется Ла-Нинья и заключается в снижении поверхностной температуры воды ниже климатической нормы. Вместе они образуют так называемое Южное колебание, будучи явлением планетарного масштаба.

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Мы на пороге изменения

Поскольку мы не можем точно прогнозировать наступление Эль-Ниньо или ее противоположности, ученые делают выводы только из текущих фактических наблюдений за температурой поверхности океана, которые проводятся, например, с помощью спутников.

Последние наблюдения показали, что Эль-Ниньо, скорее всего, вскоре отступит, открывая путь быстрому переходу к противоположной атмосферной и океанической модели — Ла-Ниньи. Но приведет ли это к быстрому снижению температуры? Ученые думают, что нет. 2024 год все равно станет еще более жарким летом и в целом, чем предыдущий.

Ла-Нинья обычно приводит к снижению глобальной температуры, но нынешнее опоздание во времени (период Эль-Ниньо длился дольше, чем обычно) означает, что 2024 год, скорее всего, все равно войдет в пятерку самых высоких температур в истории климата. По словам Тома Ди Либерто, климатолога Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), это климатическое изменение будет означать больший риск крупных ураганов в Атлантике, а также более сухую, чем обычно, погоду в южных частях планеты.

Модель Эль-Ниньо официально активна с июня 2023 года. Сейчас Центр климатических прогнозов NOAA сообщает, что модель ослабевает, и вероятность перехода к нейтральным условиям уже к июню составляет 85%. Ожидается, что Ла-Нинья придет с 60% вероятностью в период с июня по август.

Переход от Эль-Ниньо к Ла-Ниньи повышает риск сильного будущего сезона ураганов в США. Во время Эль-Ниньо тепло из восточной части Тихого океана поднимается в верхние слои атмосферы, что приводит к усилению ветра на больших высотах. Это создает вертикальное смещение ветра — разницу в скорости и направлении ветра у поверхности и выше в атмосфере. Во время Ла-Ниньи ветер в верхних слоях атмосферы успокаивается, уменьшая сдвиг ветра. Это позволяет конвекции теплого влажного воздуха с поверхности океана формировать крупные штормы.

Вследствие ожидаемой Ла-Ниньи и нынешних чрезвычайно теплых температур поверхности Атлантического океана, команда исследователей тропической погоды и климата прогнозирует очень активный сезон ураганов в Атлантике, с прогнозом 23 штормов (по сравнению со средним показателем 14,4) и пятью ураганами категории 3 или выше. Этот год может быть похожим на 2010 и 2020 годы, оба из которых были насыщены штормами.

Все эти климатические изменения происходят на фоне повышения температуры океана и поверхности Земли в результате деятельности человека. Поэтому, хотя Ла-Нинья обычно приносит прохладные температуры, планета все равно может пережить жаркое лето из-за фоновых эффектов изменения климата. Аналогично, хотя 2023 год был годом Эль-Ниньо, который должен подавить ураганы, сезон ураганов был выше среднего. Этот насыщенный сезон ураганов может быть частично связан с тем, что 2023 год был самым теплым годом за всю историю наблюдений.