Что-то неизвестное выстреливает в Землю радиацией каждые тысячу лет

Ранее считалось, что солнечные вспышки ответственны за исторические скачки уровня радиации на Земле. Но новое исследование предполагает, что эти всплески могут быть вызваны не солнечными вспышками, как когда-то считалось, а чем-то гораздо более мощным – до сих пор неизвестным нам – и даже, возможно, опасным.

В исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the Royal Society A , изучались кольца деревьев на предмет наличия у них углерода-14, радиоактивного изотопа углерода, повышенное присутствие которого приводит к скачкам уровня радиации на Земле. Всплески радиации, в свою очередь, вызваны загадочными астрофизическими явлениями, получившими название "явления Мияке", названы так в честь открывшего их японского ученого.

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Существует своего рода экстремальное астрофизическое явление, которое мы не понимаем, и оно на самом деле может представлять нам угрозу,

– сказал Бенджамин Поуп, соавтор исследования и астрофизик из Университета Квинсленда, в интервью Австралийской телерадиовещательной корпорации.

По словам Поупа, за последние 10000 лет было известно шесть событий Мияке, последнее из которых произошло в 993 году нашей эры. До сих пор считалось, что они были вызваны сильными солнечными бурями, обычно происходившими во время 11-летнего пика активности солнечных пятен в солнечном цикле.

Но, проанализировав данные, Поуп и его команда обнаружили, что эти всплески радиации происходили на протяжении всего солнечного цикла, а не только во время его 11-летнего пика, что подвергает сомнению доминирующую теорию.

Загадочные радиационные всплески

Еще более удивительно то, как долго продолжались некоторые из этих всплесков. По меньшей мере, два, возможно, три из этих событий... продолжались более года, что удивительно, потому что этого такого не должно быть в случае солнечных вспышек.

Последний мощный солнечный всплеск, поразивший нашу планету, произошел в 1859 году. Известный как Событие Каррингтона, он серьезно повредил телекоммуникационную инфраструктуру того времени. В наше время, когда мы сильно зависим от электроники и Интернета, событие, подобное Кэррингтону, сегодня может быть гораздо более разрушительным.

Что может быть причиной этих вспышек

Поуп считает, что причиной мог стать шквал солнечных вспышек, которые происходят в быстрой последовательности, хотя это только предположение.

Не просто одна солнечная вспышка, а повторяющиеся случающиеся снова и снова солнечные вспышки, одна за другой,

– объяснил он.

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Что касается шансов пережить такое событие в ближайшее время, Поуп считает, что они невелики – но, возможно, не так уж малы.

Исходя из имеющихся данных собранных учеными, существует примерно один процент вероятности того, что в течение следующего десятилетия мы можем стать свидетелями мощной вспышки невероятной силы, которая точно повлияет на человечество.