Климатологи озадачены температурной аномалией 2023 года: ее не могут объяснить научные модели

Ученые-климатологи столкнулись с головоломкой, пытаясь разобраться с неожиданными температурными аномалиями 2023 года. Тогда мы все стали свидетелями длительного периода необычного тепла, глобально же средняя температура поверхности суши и моря превышала предыдущие рекорды почти на 0,2 градуса по Цельсию ежемесячно.

Такое значительное отклонение от прогнозируемых тенденций, основанных на исторических данных, заставило экспертов искать ответы, ведь предварительно математические модели предсказывали, что рекордно теплый год маловероятен.

А тем временем Земля на грани: в 2024 году ученые снова ожидают рекордную жару по всему миру

Неожиданное тепло

Несмотря на выход из трехлетнего периода Ла-Нинья в тропической части Тихого океана, явления, которое обычно ассоциируется с похолоданием, ранние прогнозы оценивали лишь один из пяти шансов на то, что 2023 год будет рекордно теплым.

Однако неожиданность начала проявляться в марте, когда заметно повысилась температура поверхности моря в северной части Атлантического океана. К июню площадь морского льда вокруг Антарктиды достигла самого низкого за всю историю наблюдений уровня, потеряв площадь, эквивалентную размеру Аляски, по сравнению со средним показателем покрытия между 1981 и 2010 годами.

Так что же пошло не так

Примечательно, что эти температурные аномалии предшествовали наступлению Эль-Ниньо, который обычно вызывает потепление в восточной тропической части Тихого океана.

Для объяснения этой аномалии были предложены различные теории, включая влияние выбросов парниковых газов, извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаи в январе 2022 года, а также изменения в правилах судоходства, обязывающие использовать более чистое топливо. Однако ни один из этих факторов отдельно не объясняет наблюдаемое отклонение температур.

Сейчас прилагаются усилия для совершенствования систем сбора данных, в частности, миссия NASA PACE, запущенная в феврале, имеет целью предоставить комплексную оценку атмосферных аэрозольных частиц. Хотя эти достижения обещают уменьшить неопределенности в климатических моделях, они могут не полностью прояснить сложность температурной аномалии 2023 года.

Беспрецедентный характер температурной аномалии 2023 года стал сюрпризом для научного сообщества, что ставит под сомнение надежность статистических прогнозов, основанных на исторических данных. Если аномалия сохранится после августа, это может сигнализировать о фундаментальных сдвигах в климатической системе Земли, создавая вызовы для будущих климатических прогнозов и усилий по адаптации к изменению климата.

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NVIDIA может помочь

Недавно компания NVIDIA сообщила о том, что она сделала цифровую модель-копию Земли, которая поможет симулировать климатические изменения, а затем прогнозировать их. Это может стать прорывным инструментом в руках ученых, который поможет понять, что ждет в будущем человечество.