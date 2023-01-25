Быть хакером скоро станет невыгодно: доходы вымогателей падают и исследователи знают, почему

Хакерская деятельность становится менее прибыльной. Мир привык к программам-вымогателям и адаптировался. На рынке появилось много компаний по безопасности, предлагающих защиту от атак и исправление причиненного ущерба. Теперь жертвы могут не платить.

По данным блокчейн-аналитиков из компании Chainalysis, доходы от вымогательных атак упали с 765,6 миллиона долларов в 2021 году до 456,8 миллиона долларов в 2022 году. Эксперты объясняют это падение более чем на 40% множеством факторов, но основная причина проста: все больше жертв просто отказываются платить хакерам.

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Подробности отчета

Исследователи отмечают, что не могут знать обо всех кошельках, которые используют киберпреступники, но платежи однозначно демонстрируют большое снижение по сравнению с пиком, припавшим на пандемию COVID-19. Их выводы подтверждают и исследователи из компании Coveware, помогающей организациям реагировать на атаки программ-вымогателей. По их данным, процент компаний, заплативших выкуп в 2022 году, упал до 41%. Для сравнения, в 2021 году платило 50 процентов жертв, в 2020-м – 70 процентов атакованных.

Исследователи Coveware связывают падение доходов злоумышленников с инвестициями компаний в безопасность и планирование реагирования на инциденты, улучшениями в работе правоохранительных органов, которые все чаще возвращают жертвам их средства и арестовывают преступников, а также с общим эффектом от уменьшения количества платежей, что вытесняет вымогателей с рынка.

Вместе с падением доходов аналитики наблюдают рост сумм, которые требуют хакеры у жертв. Они увеличиваются в каждом квартале. Растут также и масштабы компаний, которые становятся целями – чем больше компания, тем большую сумму они могут от нее требовать.