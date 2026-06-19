Даже природа ненавидит россиян: дикие животные вели себя иначе во время оккупации Чернобыля

Чернобыльская зона отчуждения, которая на протяжении десятилетий служила уникальным природным заповедником без вмешательства человека, в 2022 году внезапно превратилась в арену боевых действий. Эти события оставили глубокий след не только в истории, но и в поведении местной фауны, которая была вынуждена адаптироваться к новым смертельным угрозам.

Как война изменила жизнь леса?

Чернобыльская зона отчуждения площадью около 2600 квадратных километров после катастрофы 1986 года стала настоящим "природным экспериментом". Без влияния человека здесь восстановились популяции крупных млекопитающих, превратив территорию в одну из самых интересных научных площадок Европы. Однако полномасштабное вторжение России в феврале 2022 года внесло радикальные изменения в этот спокойный ландшафт, пишет 24 Канал.

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В момент начала боевых действий в зоне работала сеть фотоловушек, установленных для мониторинга рыси. Это позволило ученым получить уникальные данные о реакции природы на войну в режиме реального времени. Результаты этой работы коллектив ученых опубликовал в научном журнале Science.

Исследователи проанализировали данные с 31 станции наблюдения, которые непрерывно работали с 19 января по 6 мая 2022 года, то есть до, во время и после оккупации Чернобыльской зоны, которая длилась с 24 февраля по 31 марта 2022 года.

Эти данные сравнили с аналогичным периодом 2021 года, чтобы отделить сезонные изменения в поведении животных от влияния войны. Учёные изучили 11 видов диких млекопитающих, среди которых косули, благородные олени, лоси, лисы, зайцы и рыси. Каждая отдельная фиксация животного на камеру определялась интервалом в 10 минут, чтобы избежать дублирования данных.

Мгновенная реакция

Ученые ввели специальный "индекс интенсивности вооруженного конфликта", в котором оценивали события от 0 (отсутствие активности) до 10 баллов (артиллерийские обстрелы и авиаудары). Дополнительно использовались спутниковые данные о тепловых аномалиях, фиксировавших пожары, вызванные боевыми действиями.

Анализ показал, что животные мгновенно реагировали на появление военной техники, обстрелы и присутствие солдат. Основным следствием стало значительное снижение общей активности млекопитающих, особенно в ночное время.

В мирное время многие дикие виды становятся более ночными, чтобы избегать встреч с людьми, однако во время активной фазы войны эта стратегия изменилась:

Благородные олени и лисы неожиданно продемонстрировали снижение ночной активности, что может свидетельствовать о том, что ночь перестала быть для них безопасным убежищем.

Косули оказались крайне чувствительными к интенсивности боев: количество их появлений на камерах стремительно падало в дни самых тяжелых столкновений.

Зато зайцы, напротив, чаще попадали в объектив камер именно в периоды пожаров, возможно, спасаясь от огня или ища открытые пространства.

Интересно, что близость к дорогам и военным объектам по-разному влияла на виды. Дикие кабаны и енотовидные собаки старались держаться как можно дальше от мест присутствия людей. В то же время лисы и рыси иногда фиксировались ближе к базам, вероятно, используя эти участки в качестве источников пищи или из-за изменения привычной структуры территории.

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Ландшафты страха

Исследователи описывают эти изменения как трансформацию "ландшафта страха": если раньше поведение животных формировали нелетальные факторы человеческого присутствия (туристы или ученые), то теперь ландшафт стал милитаризованным, наполненным смертельными угрозами. Это заставило дикую природу перейти в режим максимальной осторожности и изменить привычные циклы жизнедеятельности.

Наше исследование подчеркивает необходимость разработки и внедрения стратегий исследования и сохранения, сосредоточенных на влиянии вооруженных конфликтов на дикую природу и окружающую среду в целом, особенно в зонах, имеющих значение для охраны природы,

– прокомментировала Светлана Кудренко.

Авторы работы приходят к выводу, что использование автоматических систем мониторинга, таких как фотоловушки и спутниковые снимки, незаменимо для оценки экологического ущерба в зонах конфликтов, куда исследователи не имеют физического доступа.

Несмотря на то, что российские войска покинули зону отчуждения еще весной 2022 года, долгосрочные последствия милитаризации региона — от заминирования до изменения среды обитания — будут продолжать влиять на экосистему Чернобыля еще много лет.