Исследователи считают, что под поверхностью Марса может быть спрятана "бактерия Конан"

Новая смелая теория предполагает, что микроорганизм, обладающий сверхвысокой живучестью, может выжить под бесплодной поверхностью Марса на протяжении сотен миллионов лет. Ученые должны быть начеку, анализируя последние данные с Красной планеты.

В своем исследовании ученые из Северо-Западного университета утверждают, что найденная на Земле форма бактерий, известная как Deinococcus radiodurans – которую исследователи раньше называли "бактерией Конана" за ее удивительную способность оставаться живой в одних из самых строгих условий, которые только можно себе представить – может выживать в течение 280 миллионов лет в условиях жесткой радиации, подобной марсианской.

Не упустите Вопросы безопасности: какая операционная система лучше защитит ваши биометрические и персональные данные

Новое исследование основано на предыдущих исследованиях "бактерии Конана", которые обнаружили, что эта древняя бактерия может выживать в условиях жесткой ионизирующей радиации более миллиона лет.

Новые данные

В исследовании, которое было опубликовано в Astrobiology journal, ученые протестировали несколько "экстремофильных" грибов и бактерий, характеризующихся способностью выдерживать сверхурочные условия, которые убивают все остальное, чтобы увидеть, смогут ли они справиться с такими неумолимыми условиями, как Марс.

Хотя некоторые из организмов смогли справиться с гамма-лучами, которыми их обстреливали ученые, именно D. radiodurans, по их оценкам, был "особенно хорошо приспособлен" к экстремальному холоду и сухости Марса.

В новых экспериментах "бактерия Конан" пережила астрономическое количество радиации в замерзающей, засушливой среде, гораздо долговечнее споров бацилл, которые могут выживать на Земле миллионы лет,

– говорится в отчете университета

Опираясь на предыдущие исследования, показавшие, что эта выносливая бактерия может выдерживать марсианскую радиацию, исследовательская группа использовала технологию спектрограммы для измерения количества антиоксидантов марганца в клетках организмов, что, как считается, соответствует тому, насколько хорошо (и как долго) они могут выдерживать такую интенсивную радиацию.

Исследователи ожидают выявить бактерию под поверхностью Марса

"Бактерия Конан", как отмечают исследователи, не прожила бы слишком долго, купаясь в ультрафиолетовом свете, которое Солнце излучает на поверхность Марса – но, будучи углубленным всего на 10 сантиметров, она смогла бы прожить 1,5 миллиона лет; похоронен на 10 метров ниже, эта цифра увеличивается до 280 миллионов лет.

Читайте на сайте Что-то неизвестное выстреливает в Землю радиацией каждые тысячи лет

Если марсианская жизнь когда-либо была, даже если жизнеспособные формы жизни на данный момент не находятся на Марсе, их макромолекулы и вирусы могли бы просуществовать еще подольше. Это усиливает вероятность того, что, если жизнь когда-либо развивалась на Марсе, это будет обнаружено в будущих миссиях,

– сказал руководитель исследования Майкл Дэйли, профессор патологии Университета наук о здоровье Вооруженных сил США.

Дейли и команда Северо-Западного университета теперь призывают будущие марсианские миссии, привозящие и изучающие образцы, проверять их на наличие радиоактивного урана – а также убедиться, что они делают это безопасно, опасаясь инопланетного загрязнения на Земле.