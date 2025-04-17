Ученые обнаружили потенциальные признаки жизни на далекой экзопланете K2-18b

Исследователи из Кембриджского университета обнаружили новые, хотя и предварительные, свидетельства возможного существования жизни на далекой планете K2-18b, которая вращается вокруг другой звезды.

Признаки молекул, что на Земле образуются исключительно живыми организмами, были обнаружены в атмосфере планеты с помощью космического телескопа James Webb (JWST) NASA, информирует 24 Канал.

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Это уже второй случай обнаружения потенциально биологических соединений на K2-18b, однако на этот раз данные являются более убедительными. Несмотря на это, ученые отмечают, что нужны дополнительные исследования для подтверждения результатов.

Планета K2-18b, которая расположена на расстоянии более 700 триллионов миль от Земли, вдвое с половиной больше нашей планеты. Телескоп JWST настолько чувствителен, что способен анализировать химический состав атмосферы планеты, фиксируя свет, проходящий сквозь нее от ее звезды – малой красной звезды.

Команда под руководством профессора Никку Мадхусудхана обнаружила химические сигнатуры по крайней мере одной из двух молекул, связанных с живыми организмами: диметилсульфида (DMS) и диметилдисульфида (DMDS).

На Земле эти газы производятся морским фитопланктоном и бактериями. Исследователи были поражены высокой концентрацией газа, зафиксированной во время одного окна наблюдения – она превышает земную в тысячи раз.

Впрочем, научное сообщество пока не считает это открытием. Для подтверждения результатов нужна точность на уровне "пяти сигм" (99,99999%), тогда как пока получено лишь три сигмы (99,7%). Для сравнения, первое исследование, проведенное 18 месяцев назад, имело лишь одну сигму (68%).

Так жизнь на другой планете найдена?

Даже если более поздние измерения достигнут пяти сигм, это не станет окончательным доказательством существования жизни. Подобные молекулы могут иметь и геологическое происхождение, незнакомое нам на других планетах. Именно поэтому команда Кембриджа работает с другими лабораториями, чтобы проверить, возможно ли образование DMS и DMDS неорганическим путем.

Дополнительную неопределенность вносит и дискуссия относительно состава планеты. Некоторые ученые предполагают, что отсутствие аммиака в атмосфере свидетельствует о наличии огромного океана из жидкости, в котором аммиак мог быть поглощен.

В то же время существует гипотеза об океане расплавленных горных пород, что исключает существование жизни. Другие исследования, в частности NASA, предполагают, что K2-18b может быть мини-газовым гигантом без твердой поверхности.

Несмотря на научный спор, профессор Мадхусудхан считает, что его команда на правильном пути. По его словам, нынешний момент может стать историческим поворотом в поисках ответа на фундаментальный вопрос: сами ли мы во Вселенной?