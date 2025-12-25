Древний дар богам: редкие золотые сокровища возрастом 2300 лет нашли в швейцарском болоте
- В швейцарском болоте Беренфельс археологи-волонтеры нашли две редкие золотые монеты возрастом 2300 лет, отчеканены в середине III века до нашей эры.
- Монеты, вероятно, были оставлены как ритуальное пожертвование богам, а не для торговли, и будут представлены на выставке в Базеле в 2026 году.
В швейцарском болоте Беренфельс волонтеры-археологи обнаружили две чрезвычайно редкие золотые монеты, отчеканенные около 2300 лет назад. Эти артефакты принадлежат к самой маленькой группе древнейших кельтских денег, найденных в стране.
Ученые предполагают, что золото не использовали для ежедневной торговли, а оставили как ритуальное пожертвование древним богам в священном месте среди воды, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Live Science.
Почему эти золотые находки считают особенными?
Во время планового исследования местности вблизи муниципалитета Арисдорф археологи-волонтеры Вольфганг Нидербергер и Даниэль Мона наткнулись на два золотых статера.
Более тяжелая монета весит 7,8 грамма, а меньшая – 1,86 грамма. Их отчеканили в середине III века до нашей эры, взяв за образец монеты Филиппа II Македонского, отца Александра Великого.
На лицевой стороне обеих монет изображен профиль греческого бога Аполлона, а на обороте - колесница с двумя лошадьми. Однако кельтские мастера добавили собственный элемент – символ трискель в виде тройной спирали под фигурами лошадей на меньшей монете.
Фото Nicole Gebhard
Почему это важная находка?
Эта находка стала результатом целенаправленных поисков после того, как в 2022–2023 годах в этом же болоте обнаружили 34 кельтские серебряные монеты.
Эксперты департамента археологии Базель-Ланд отмечают, что золото было слишком ценным для обычных расчетов. Такие монеты могли служить дипломатическими дарами, платой за политическую лояльность или даже приданым.
Поскольку кельты считали болота и водоемы священными территориями, исследователи убеждены, что монеты были намеренно оставлены там как подношение божествам.
Увидеть уникальные золотые и серебряные артефакты вместе можно будет на специальной выставке в Базеле, которая начнется в марте 2026 года.