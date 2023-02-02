NASA создаст зонд для изучения границ Солнечной системы

Проект NASA "Межзвездный зонд для картографирования и ускорения" (IMAP) успешно завершил критическую оценку (CDR), которую проводил Постоянный наблюдательный совет ведомства. Хотя впереди еще много вызовов, наблюдательный совет уверен, что у команды IMAP есть план для достижения успеха, поэтому миссия таки состоится.

Что будет делать зонд?

IMAP, запуск которого запланирован на 2025 год, будет исследовать окраину Солнечной системы, известную как гелиосфера, и расшифровывать "сообщения" в виде частиц от Солнца и вне его. Он будет собирать информацию о скорости, энергии, направлении и прочем, что поможет узнать о процессах, происходящих на расстояниях до 120 астрономических единиц от Солнца.

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Три набора инструментов будут работать вместе, чтобы создать подробные карты границ Солнечной системы с помощью энергетически нейтральных атомов. Другие инструменты (в общей сложности их десять) будут собирать информацию и предоставлять обновленные данные об условиях космической погоды.

Куда улетит IMAP

Миссию IMAP возглавляет Дэвид МакКомас, профессор Принстонского университета. С ним будет работать команда из 24 международных учреждений-партнеров, а Лаборатория прикладной физики Джона Гопкинса в Лореле, штат Мэриленд, строит космический аппарат для проекта миссией.

Зонд IMAP не улетит на границу гелиосферы. На этот путь у него уйдут десятки лет. Аппарат будет выведен в точку Лагранжа L1, откуда Солнце будет перед ним лежать как на ладони и всегда будет открытым для наблюдений. Зонд сразу же включится в научную работу и ценная информация не заставит себя ждать.

IMAP является пятой миссией в портфолио Программы солнечно-земных зондов NASA, руководимой Отделом исследователей и гелиофизических проектов Центра космических полетов имени Годдарда.