Samsung готує презентацію ультратонкого смартфона Galaxy S25 Edge

Компанія Samsung готується до презентації нового смартфона у лінійці Galaxy S25. Йдеться про ультратонкий Galaxy S25 Edge, зображення якого нещодавно з'явилися в мережі.

Попри те, що зовнішній вигляд пристрою та деякі його характеристики вже відомі, офіційного представлення для широкого загалу ще не відбулося. Тепер Samsung анонсувала, що Galaxy S25 Edge буде представлений 13 травня, інформує 24 Канал.

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В офіційному запрошенні, яке Samsung розсилає журналістам, вказано, що Galaxy S25 Edge – це "більше, ніж просто тонкий смартфон", а "кожна крива, контур та компонент" відображають "прориви у високоточній інженерії, створені для забезпечення преміального досвіду, гідного назви S Series".

Крім того, компанія обіцяє "неперевершений досвід користування камерою", який забезпечить 200-мегапіксельний сенсор. Як і інші моделі серії, Galaxy S25 Edge підтримуватиме функції на основі штучного інтелекту.

Злиті фото смартфона Samsung Galaxy S25 Edge / Фото WinFuture

Galaxy S25 Edge, за наявною інформацією, матиме товщину лише 5,85 мм. Смартфон буде оснащений 6,7-дюймовим дисплеєм із підтримкою роздільної здатності 1440p. За продуктивність відповідатиме мікропроцесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем обсягом 256 ГБ або 512 ГБ.

Через тонкий корпус Galaxy S25 Edge отримає акумулятор меншої ємності. Попередні витоки вказують, що ємність батареї складе 3900 мАг, що на 1000 мАг менше порівняно з Galaxy S25+. Проте наявність такої батареї дозволить зменшити вагу пристрою — вага смартфона не перевищуватиме 163 г.

Таким чином, Samsung готується здивувати користувачів новим флагманом, який поєднує ультратонкий дизайн, потужну камеру та сучасні технології.