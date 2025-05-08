Несмотря на то, что внешний вид устройства и некоторые его характеристики уже известны, официального представления для широкой общественности еще не произошло. Теперь Samsung анонсировала, что Galaxy S25 Edge будет представлен 13 мая, информирует 24 Канал.

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В официальном приглашении, которое Samsung рассылает журналистам, указано, что Galaxy S25 Edge – это "больше, чем просто тонкий смартфон", а "каждая кривая, контур и компонент" отражают "прорывы в высокоточной инженерии, созданные для обеспечения премиального опыта, достойного названия S Series".

Кроме того, компания обещает "непревзойденный опыт пользования камерой", который обеспечит 200-мегапиксельный сенсор. Как и другие модели серии, Galaxy S25 Edge будет поддерживать функции на основе искусственного интеллекта.

Слитые фото смартфона Samsung Galaxy S25 Edge / Фото WinFuture

Galaxy S25 Edge, по имеющейся информации, будет иметь толщину всего 5,85 мм. Смартфон будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем с поддержкой разрешения 1440p. За производительность будет отвечать микропроцессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 256 ГБ или 512 ГБ.

Из-за тонкого корпуса Galaxy S25 Edge получит аккумулятор меньшей емкости. Предварительные утечки указывают, что емкость батареи составит 3900 мАч, что на 1000 мАч меньше по сравнению с Galaxy S25+. Однако наличие такой батареи позволит уменьшить вес устройства - вес смартфона не будет превышать 163 г.

Таким образом, Samsung готовится удивить пользователей новым флагманом, который сочетает ультратонкий дизайн, мощную камеру и современные технологии.

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