Величезний витік розкрив усе про майбутні смартфони Galaxy S25, включно з якісними рендерами
До запуску Galaxy S25 лишається трохи більше тижня, тому традиційно ми отримуємо все більше витоків. Минулі вихідні принесли повні характеристики трьох нових смартфонів від Samsung, хоча на запрошенні ми бачили чотири силуети. Судячи з усього, модель Slim компанія поки що змогла вберегти від зливу.
Усі майбутні новинки використовують Snapdragon 8 Elite, мають схожі дисплеї порівняно з попередньою моделлю і будуть працювати під управлінням One UI 7 на базі Android 15. Крім того, вони отримали однаковий обсяг оперативної пам'яті, щоб однаково добре працювати зі штучним інтелектом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Android Headlines.
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Характеристики лінійки Galaxy S25
Ось детальні дані про всі три смартфони:
|Galaxy S25
|Galaxy S25+
|Galaxy S25 Ultra
|Екран
|6,2 дюйма, 2340×1080, 120 Гц
|6,7 дюйма, 3120×1440, 120 Гц
|6,9 дюйма, 3120×1400, 120 Гц
|Процесор
|Snapdragon 8 Elite
|Snapdragon 8 Elite
|Snapdragon 8 Elite
|Пам'ять
|128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ
|256 ГБ, 512 ГБ
|256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ
|ОЗУ
|12 ГБ оперативної пам'яті
|12 ГБ оперативної пам'яті
|12 ГБ оперативної пам'яті
|Акумулятор
|4000 мАг
|4900 мАг
|5000 мАг
|Дротова зарядка
|25 Вт
|45 Вт
|45 Вт
|Бездротова зарядка
|Так
|Так
|Так
|Основна задня камера
|50 МП
|50 МП
|200 МП
|Ультраширока камера
|12 МП
|12 МП
|50 МП
|Телефотокамера
|10 Мп 3x
|10 Мп 3x
|50MP 5x, 10MP 3x
|Фронтальна камера
|12 МП
|12 МП
|12 МП
|Підключення
|Дві SIM/eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3
|Дві SIM/eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3
|Дві SIM/eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3
|Операційна система
|Android 15 з One UI 7
|Android 15 з One UI 7
|Android 15 з One UI 7
|Розміри
|146,9 x 70,5 x 7,2 мм
|158,4 x 75,8 x 7,3 мм
|162,8 x 77,6 x 8,2 мм
|Вага
|162 грами
|190 грамів
|218 грамів
Крім того, Android Headlines також поділився понад 70 зображеннями серії Galaxy S25, показуючи всі три телефони з усіх боків і в різних кольорах. Ви можете переглянути деякі з цих зображень нижче.
Samsung Galaxy S25 Ultra / Фото Android Headlines
- Galaxy S25 представлений у світло-блакитному, зеленому, темно-синьому та сріблястому кольорах.
- Galaxy S25+ отримає ті ж кольори.
- Galaxy S25 Ultra буде представлений у фіолетовому, сріблястому, синьому та білому кольорах.
Samsung Galaxy S25 та Galaxy S25+ / Фото Android Headlines
Нагадаємо, презентація Samsung відбудеться 22 січня. Компанія вже відкрила прийом замовлень на смартфони.