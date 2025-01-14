Величезний витік розкрив усе про майбутні смартфони Galaxy S25, включно з якісними рендерами

До запуску Galaxy S25 лишається трохи більше тижня, тому традиційно ми отримуємо все більше витоків. Минулі вихідні принесли повні характеристики трьох нових смартфонів від Samsung, хоча на запрошенні ми бачили чотири силуети. Судячи з усього, модель Slim компанія поки що змогла вберегти від зливу.

Усі майбутні новинки використовують Snapdragon 8 Elite, мають схожі дисплеї порівняно з попередньою моделлю і будуть працювати під управлінням One UI 7 на базі Android 15. Крім того, вони отримали однаковий обсяг оперативної пам'яті, щоб однаково добре працювати зі штучним інтелектом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Android Headlines.

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Характеристики лінійки Galaxy S25

Ось детальні дані про всі три смартфони:

Galaxy S25 Galaxy S25+ Galaxy S25 Ultra Екран 6,2 дюйма, 2340×1080, 120 Гц 6,7 дюйма, 3120×1440, 120 Гц 6,9 дюйма, 3120×1400, 120 Гц Процесор Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Пам'ять 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ 256 ГБ, 512 ГБ 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ ОЗУ 12 ГБ оперативної пам'яті 12 ГБ оперативної пам'яті 12 ГБ оперативної пам'яті Акумулятор 4000 мАг 4900 мАг 5000 мАг Дротова зарядка 25 Вт 45 Вт 45 Вт Бездротова зарядка Так Так Так Основна задня камера 50 МП 50 МП 200 МП Ультраширока камера 12 МП 12 МП 50 МП Телефотокамера 10 Мп 3x 10 Мп 3x 50MP 5x, 10MP 3x Фронтальна камера 12 МП 12 МП 12 МП Підключення Дві SIM/eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 Дві SIM/eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 Дві SIM/eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 Операційна система Android 15 з One UI 7 Android 15 з One UI 7 Android 15 з One UI 7 Розміри 146,9 x 70,5 x 7,2 мм 158,4 x 75,8 x 7,3 мм 162,8 x 77,6 x 8,2 мм Вага 162 грами 190 грамів 218 грамів

Крім того, Android Headlines також поділився понад 70 зображеннями серії Galaxy S25, показуючи всі три телефони з усіх боків і в різних кольорах. Ви можете переглянути деякі з цих зображень нижче.

Samsung Galaxy S25 Ultra / Фото Android Headlines

Galaxy S25 представлений у світло-блакитному, зеленому, темно-синьому та сріблястому кольорах.

Galaxy S25+ отримає ті ж кольори.

Galaxy S25 Ultra буде представлений у фіолетовому, сріблястому, синьому та білому кольорах.

Samsung Galaxy S25 та Galaxy S25+ / Фото Android Headlines

Нагадаємо, презентація Samsung відбудеться 22 січня. Компанія вже відкрила прийом замовлень на смартфони.