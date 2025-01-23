Samsung Galaxy S25 Ultra отримав скло Gorilla Armor 2, яке витримує падіння з висоти 2,2 метра

Флагманський смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra покрили новим захисним склом Gorilla Armor 2 від Corning. Воно стійке до подряпин та ударів і здатне витримати падіння з висоти до 2,2 метра на бетон.

Компанія Samsung офіційно представила серію смартфонів Galaxy S25, до якої увійшли моделі Galaxy S25, Galaxy S25+ та Galaxy S25 Ultra, повідомляє 24 Канал.

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Старша версія Galaxy S25 Ultra стала першою, що отримала новітнє захисне скло Gorilla Armor 2, яке забезпечує покращену стійкість до подряпин і відмінну якість відображення завдяки антивідблисковим властивостям.

За словами виробника, компанії Corning, нове Gorilla Armor 2 значно знижує відблиски як у приміщенні, так і на вулиці, покращуючи контрастність дисплея за різних умов освітлення.

Компанія також заявляє, що скло Gorilla Armor 2 має стійкість до подряпин, яка більш ніж у чотири рази перевищує аналогічні показники "конкурентного літій-алюмосилікатного скла з антивідблисковим покриттям."

У лабораторних випробуваннях Corning зазначається, що Gorilla Armor 2 витримує падіння з висоти 2,2 метра на поверхню, що імітує бетон, тоді як "альтернативні керамічні скляні матеріали" не витримували навіть падіння з висоти 1 метра. Однак компанія не назвала конкретні альтернативи, з якими проводилися порівняння.

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Таким чином, Samsung Galaxy S25 Ultra обіцяє підвищену надійність і довговічність завдяки впровадженню новітніх технологій захисту дисплея. Вже скоро користувачі зможуть розповісти про реальні сценарії використання і те, наскільки стійким є захисне покриття в умовах щоденного використання.