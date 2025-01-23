Компания Samsung официально представила серию смартфонов Galaxy S25, в которую вошли модели Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra, сообщает 24 Канал.

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Старшая версия Galaxy S25 Ultra стала первой, получившей новейшее защитное стекло Gorilla Armor 2, которое обеспечивает улучшенную устойчивость к царапинам и отличное качество отображения благодаря антибликовым свойствам.

По словам производителя, компании Corning, новое Gorilla Armor 2 значительно снижает блики как в помещении, так и на улице, улучшая контрастность дисплея при различных условиях освещения.

Компания также заявляет, что стекло Gorilla Armor 2 имеет устойчивость к царапинам, которая более чем в четыре раза превышает аналогичные показатели "конкурентного литий-алюмосиликатного стекла с антибликовым покрытием."

В лабораторных испытаниях Corning отмечается, что Gorilla Armor 2 выдерживает падение с высоты метра на поверхность 2,2 метра на поверхность, имитирующую бетон, тогда как "альтернативные керамические стеклянные материалы" не выдерживали даже падения с высоты 1 метра. Однако компания не назвала конкретные альтернативы, с которыми проводились сравнения.

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Таким образом, Samsung Galaxy S25 Ultra обещает повышенную надежность и долговечность благодаря внедрению новейших технологий защиты дисплея. Уже скоро пользователи смогут рассказать о реальных сценариях использования и том, насколько устойчивым является защитное покрытие в условиях ежедневного использования.