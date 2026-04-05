5 причин, чому вам варто вибрати Samsung Galaxy S26 замість S26 Ultra

Сучасні тренди мобільного ринку роками схиляли користувачів до вибору величезних екранів та масивних корпусів. Проте поява нового покоління флагманів змушує переглянути старі звички. Існує кілька вагомих аргументів, які ставлять під сумнів необхідність придбання найдорожчої моделі в лінійці.

Який Galaxy S26 вигідніший?

Протягом тривалого часу на ринку панувала думка, що більший смартфон автоматично означає кращу якість, проте досвід використання Samsung Galaxy S26 доводить зворотне. Перехід із масивних моделей на компактний пристрій відчувається несподівано приємним та освіжаючим, кажуть оглядачі. Смартфон настільки легкий та ергономічний, що вже за кілька хвилин стає зрозуміло, наскільки зручним може бути сучасний ґаджет, пише 24 Канал, який проаналізував відгуки перших користувачів.

Алюмінієва рамка додає конструкції необхідної ваги, щоб вона відчувалася дорогою та надійною, але при цьому не обтяжувала руку. Керування однією рукою стає природним, кнопки розташовані максимально доступно, а сам апарат легко поміщається в кишеню, не створюючи жодного дискомфорту. На фоні такої зручності версія Ultra починає здаватися громіздкою та незграбною.

Зручна компактність

Окрім ергономіки, значним аргументом стає дисплей. Попри компактність, екран став на 0,25 сантиметра більшим за попередню модель S25. Якість зображення залишається на висоті: кольори виглядають насиченими, деталізація чіткою, а чорний колір – глибоким. Завдяки частоті оновлення 120 герців будь-яке прокручування контенту виглядає надзвичайно плавним, зазначено на сторінці смартфона на сайті Samsung.

Навіть під яскравим сонцем на пляжі дисплей зберігає достатню яскравість для комфортного читання повідомлень. При цьому розміру екрана цілком вистачає для перегляду відео чи іншого контенту. Журналіст Шімул Суд пише у своїй статті для Android Authority, що смартфон не викликає бажання отримати більшу панель.

Однаковий процесор

Продуктивність також не стала жертвою компактності. Обидві моделі, і базова, і Ultra, працюють на ідентичному потужному процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5. Це означає, що менший пристрій нічим не поступається за можливостями своєму гігантському брату. Смартфон легко справляється з робочими нотатками, електронною поштою, переглядом соціальних мереж та сучасними іграми, як-от Call of Duty: Mobile.

Камери чудові

Найбільшим досягненням стала робота з температурою. Раніше компактні пристрої часто перегрівалися під навантаженням, проте Galaxy S26 демонструє стабільність та залишається прохолодним навіть під час тривалої роботи. Лише після десяти хвилин безперервного запису відео у форматі 4K в районі камери відчувається незначне тепло, але воно ніколи не стає критичним чи неприємним для рук.

Система камер залишається надзвичайно надійною. Апарат оснащений основною камерою на 50 мегапікселів, телеоб'єктивом на 10 мегапікселів із 3-кратним оптичним наближенням та надширококутним модулем на 12 мегапікселів. Фронтальна камера також має роздільну здатність 12 мегапікселів.

Для більшості сценаріїв, як-от створення портретів людей, 3-кратне наближення виявляється значно кориснішим, ніж 5-кратний зум у моделі Ultra. Фотографії виходять чіткими, з хорошою роботою у складних умовах освітлення.

Штучний інтелект однаковий для всіх

Користувачі також отримують повний набір функцій штучного інтелекту, включаючи інструмент для видалення об'єктів із кадру, інтелектуальні підказки та системні сповіщення, які Samsung не робить ексклюзивними лише для найдорожчої версії.

Ціна

Фінальним і, можливо, найважливішим фактором є економічна доцільність. Хоча ціна базової моделі зросла на 100 доларів і тепер становить 899 доларів 99 центів, вона все ще на 400 доларів дешевша за версію Ultra, яка коштує 1300 доларів.

За цю меншу суму покупець отримує той самий рівень програмної підтримки – сім років оновлень системи та безпеки. Крім того, мінімальний обсяг пам'яті тепер складає 256 гігабайтів замість колишніх 128 гігабайтів, а місткість акумулятора дещо збільшилася.

Висновки

Як бачимо, обидва смартфони демонструють часто однаково зручні характеристики – той же процесор, хороші камери, однакові функції. Проте в Україні ціна Galaxy S26 стартує з 46 000 гривень, а Galaxy S26 Ultra – з 65 000 гривень.

Різниця відчутна. Якщо вам не потрібен стилус, який давно втратив свою функцію віддаленого керування, величезний екран, які часто називають "лопатами", то дешевша версія – це ідеальний вибір, якщо ви плануєте оновитися.